مستشار الرئيس يعد الطيارين غير العاملين بدراسة شكواهم

كتب : حسن حسين منذ 5 دقائق

التقى أحد مستشاري رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي وفدا من الطيارين غير العاملين بقصر الاتحادية لعرض مطالبهم، وذلك بعد تجمعهم أمام الاتحادية لتنظيم وقفة احتجاجية، ووعدهم مستشار الرئيس ببحث شكواهم، وبالفعل أجرى اتصالا بوزير الطيران وائل المعداوي الذي أكد أن الشكاوى كانت ممثلة في شقين؛ الأول تم بحثه وهو الخاص برصد الدرجات، وتبين سلامة الرصد والشفافية الكاملة في الاختيار، والشق الثاني قانوني بخصوص وجود مادة في القانون خاصة بأن تكون الأولوية في التعين للأكبر سنا والأكثر علما وفقا للشهادات الحاصل عليها.

واكد المهندس وائل المعداوي وزير الطيران المدني، أنه مازالت اللجنة القانونية بوزارة الطيران المدني تبحث الشكاوى والطعون المقدمة، ليحصل كل طرف على حقه القانوني بمنتهى العدالة، ولذلك كلف اللجنة القانونية بالوزارة كجهة محايدة وليس اللجنة القانونية بمصر للطيران باعتبار مصر للطيران طرفا.