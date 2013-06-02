بالصور| في أول ظهور بعد الجراحة.. "أنجلينا جولي" في عرض خاص لـWorld War Z

كتب : عمرو عز الدين منذ 14 دقيقة

فيما يعد أول ظهور عام لها، بعد إجراء الجراحة الوقائية من مرض سرطان الثدي، تألقت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي في عرض خاص لفيلم زوجها، النجم الأمريكي براد بيت، World War Z وذلك في العاصمة الإنجليزية لندن.

وبدا وجه جولي مرهقا، إلا أنه لم يفقد جاذبيته، حيث ارتسمت على شفتيها ابتسامة واسعة، تناغمت مع فستانها الأسود عاري الكتفين، الطويل حتى غطى ساقيها بالكامل، وقد وقفت إلى جوار زوجها، الذي ارتدى ملابس سوداء تآلفت مع ملابس زوجته.

الفيلم الذي سيبدأ عرضه للجمهور في إنجلترا في الحادي والعشرين من الشهر الحالي، بينما يبدأ عرضه في الولايات المتحدة في التاسع عشر من يونيو الجاري، من بطولة النجم براد بيت، وماثيو فوكس، ودافيد مورس، ومن إخراج مارك فورستر.