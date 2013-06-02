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وفد من الطيارين "غير العاملين" يتوجه للقاء الرئيس

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وفد من الطيارين "غير العاملين" يتوجه للقاء الرئيس وفد من الطيارين "غير العاملين" يتوجه للقاء الرئيس

كتب : حسن حسين منذ 6 دقائق

توجه عدد من الطيارين غير العاملين إلى قصر الاتحادية، استعدادا للقاء الرئيس محمد مرسي، مساء اليوم، لعرض مطالبهم.

وقال الطيار هنداوي محمد، أحد الثلاثة المختارين للقاء الرئيس، إن جميع زملائه من الطيارين غير العاملين تجمعوا اليوم أمام قصر الاتحادية لتنظيم وقفة احتجاجية رمزية حتى يصل صوتهم إلى أعلى مسؤول في الدولة.

وأضاف أنه تم إعداد قائمة بمطالب الطيارين والتي يأتي على رأسها المطالبة بالتعيين، إضافة إلى عرض ما تم معهم من تعنت من قبل مسؤولي شركة للطيران ووزارة الطيران، موضحا أنهم اجتمعوا أكثر من مرة مع وزير الطيران المدني، المهندس وائل المعداوي، وعدد من مسؤولي مصر للطيران لعرض مطالبهم، ولم تفضي هذه الاجتماعات إلى شيء على الإطلاق.

وأكد أن الوقت ليس في صالحهم ، يث "يسرق" الوقت أعمار الطيارين، وبالتالي تقل فرصهم في الحصول على أي فرصة للعمل.

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