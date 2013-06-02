بالصور| وقفة أمام سفارة الإمارات بالقاهرة في ذكرى ميلاد أحد المعتقلين

كتب : بهاء الدين محمد منذ 9 دقائق

نظمت رابطة أهالي المصريين المعتقلين بالإمارات، مساء أمس، أمام السفارة الإماراتية بالقاهرة وقفة رمزية في ذكرى يوم ميلاد الدكتور عبد الله زعزع المعتقل المصري ضمن خمسة آخرين.

ورفعت الأسر الشموع أمام السفارة تعبيرا عن الأحزان التي تعيشها الأسر المعتقلة، جراء ما وصفوه بـ«الظلم الشديد الواقع على 15 أسرة مصرية اعتقلوا منذ أشهر اعتقالا تعسفيا».

وطالبت الأسر عبر مذكرة ستتقدم بها صباح اليوم إلى السفارة الإمارتية بالقاهرة بالإفراج الفوري عن المعتقلين دون شروط.

وجاء في نص المذكرة التي حصلت «الوطن» على نسخة منها والتي أرسلها نجل المعتقل: «يأتي يوم ميلاد ابي العزيز الدكتور عبد الله زعزع وهو في سجون دولتكم الشقيقة، يوم ميلاد لا أعتقد أنه سيحتفل به ابي أو١٤ معتقلا مصريا مثله وهم خلف قضبان لم تراع قيمة واخلاق وجهود المعتقلين في احترام الدولة وتنميتها علي مدار سنوات طويلة من اعمارهم العزيزة علي كل مصري .

سمعنا كثيرا عما يدار ضد المعتقلين المصريين من تعسف يهدر أبسط حقوق الإنسان ومن سمع ليس كمن رأى وشاهد ونحن حتي كتابة هذه السطور ما زلنا نظن أن هذا لا يحدث من دولة شقيقة ضد شرفاء مصريين.