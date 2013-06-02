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وفد مصري لحقوق الإنسان وآخر للعمال يتوجهان إلى برلين وجنيف

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وفد مصري لحقوق الإنسان وآخر للعمال يتوجهان إلى برلين وجنيف وفد مصري لحقوق الإنسان وآخر للعمال يتوجهان إلى برلين وجنيف

كتب : أ ش أ منذ 5 دقائق

غادر القاهرة، اليوم، وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد الدماطي نائب رئيس المجلس، متوجها إلى برلين في زيارة لألمانيا تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها عدد من مسؤولي مجلس حقوق الإنسان الألماني.

وصرح عبدالله بدران رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور السلفي وأحد اعضاء الوفد قبل مغادرته، بأن الزيارة تأتي في إطار تبادل زيارات الوفود حيث سيطلع الوفد المصري على تجربة ألمانيا في مجال حقوق الإنسان والعمل على تطبيقها في سواء في مجال التشريعات التي تضمن توفير كل ما يحقق حماية الإنسان أو من خلال القوانين والممارسات الحكومية والأمنية التي تحفظ للإنسان كرامته وسيشارك الوفد في عدة ورش عمل حول طبيعة ودور الخبراء العاملين في مجال حقوق الإنسان.

كما غادر وفد من اتحاد العمال المصري برئاسة محمد وهبة نائب رئيس الاتحاد، متوجها إلى جنيف للمشاركة في فعاليات مؤتمر العمل الدولي الذي يبدأ نهاية الأسبوع الجاري.

وقال وهبة قبل مغادرته، إن الوفد العمالي المصري سيحرص على طرح كل القضايا المتعلقة بمشاكل العمالة المصرية أمام المؤتمر خاصة ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور.

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