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"الأوقاف" تبيع "التابلت" للأئمة بنظام المرابحة الإسلامية

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"الأوقاف" تبيع "التابلت" للأئمة بنظام المرابحة الإسلامية "الأوقاف" تبيع "التابلت" للأئمة بنظام المرابحة الإسلامية
جلبط: السعر 1790 جنيها.. المقدم 170 جنيها والقسط 90 جنيها لمدة 19 شهرا

كتب : وائل فايز منذ 25 دقيقة

أعلن الدكتور ماهر جلبط، رئيس قطاع الخدمات المركزية، أن الوزارة انتهت من مفاوضاتها مع ممثلى المصرف الإسلامى المتحد بالتنسيق مع نقابة الدعاة، تحت التأسيس، لتوفير أجهزة تابلت مصرية للدعاة والعاملين بالوزارة بأسعار مخفضة، حيث استقر السعر على 1790 جنيها لكل جهاز على أن يتم السداد على 20 قسط شهرى يبدأ بسداد مقدم قدره 170 جنيها وقسط شهرى قدره 90 جنيها لمدة 19 شهرا بنظام المرابحة الإسلامية.

وأكد الدكتور جلبط أن الوزارة حريصة على توفير هذه الخدمة بأعلى المواصفات الممكنة لرفع مستوى العاملين بها وزيادة معدلات الأداء من خلال التفاعل مع التكنولوجيا المعاصرة التى تمكن الوزارة من تحقيق رسالتها فى نشر الدعوة الإسلامية الصحيحة.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على توفير أعلى المواصفات التى تضمن الحصول على أعلى مستوى تقنى بالتنسيق مع ممثلى المصرف المتحد والتشديد على توفير مراكز الخدمة والصيانة فى المحافظات. ولفت جلبط إلى أن توفير هذه الخدمة للدعاة على وجه الخصوص يلبى أحد المطالب الأساسية التى نادوا بها على مدى سنوات طويلة ويستفيد من هذه الخدمة ما يزيد عن 80 ألف داعية وموظف بالأوقاف.

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