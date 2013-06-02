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الاتحاد الأوروبي يعرب عن مخاوفه من مشروع قانون المنظمات الأهلية الجديد

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الاتحاد الأوروبي يعرب عن مخاوفه من مشروع قانون المنظمات الأهلية الجديد الاتحاد الأوروبي يعرب عن مخاوفه من مشروع قانون المنظمات الأهلية الجديد
أشتون: بنود القانون تعيق عملنا كمانح أجني ويجب أن تلتزم بالمعايير الدولية

كتب : أكرم سامي منذ 19 دقيقة

أعربت المتحدثة الرسمية باسم الممثل السامي للاتحاد الأوروبي كاترين أشتون، عن مخاوف الاتحاد فيما يتعلق ببعض بنود قانون المنظمات الأهلية الجديد في ، مؤكدة أنها يمكن أت تعيق عمله بصفته مانحا أجنبيا.

وقالت أشتون، في بيان صحفي تلقت "الوطن" نسخة منه، "إن مشروع القانون الجديد الخاص بالمنظمات الأهلية يجب أن يكون في إطار المعايير والالتزامات الدولية لمصر".

وأكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي التزام الاتحاد لدعم المجتمع المدني في مصر التي لها دور حاسم في عملية التحول الديمقراطي الجارية الآن.

وأشارت أشتون إلى أن الاتحاد الأوروبي لايزال يحافظ على التزامه الكامل فيما يتعلق بالتعاون الكامل مع جميع الشركاء ليضمن أن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية يتوافق تماماً مع أفضل المعايير والممارسات الدولية المتبناة في مصر.

وختمت أشتون بيانها، قائلة "اعتمادا على روح الشراكة الحقيقية لدى الاتحاد الأوروبي فإنه مرتبط مع المصرية حيث يقدم لها المشورة الفنية للسلطات أثناء عملية إعداد صياغة قانون جديد للجمعيات، ويشيد الممثل السامي بمثل هذا التعاون والتحسينات التي طالت المسودة المقدمة لمجلس الشورى".

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