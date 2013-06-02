أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

إجراءات مشددة بمطار القاهرة لتأمين نقل 1062 كيلوجراما من ذهب منجم السكري

Google+ Print
إجراءات مشددة بمطار القاهرة لتأمين نقل 1062 كيلوجراما من ذهب منجم السكري إجراءات مشددة بمطار القاهرة لتأمين نقل 1062 كيلوجراما من ذهب منجم السكري
مصادر: الحمولة تنقل في 56 طردا إلى كندا

كتب : حسن حسين منذ 18 دقيقة

أعلنت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة حالة الطوارئ لتأمين تفريغ 1062 كيلوجراما من ذهب منجم السكري ونقله إلى مخازن الشركة المالكة للحصول على الموافقات اللازمة تمهيدا لنقله إلى كندا لتنقيته في معامل متخصصة وبيعه في البورصات العالمية واقتسام ثمنه.

وصرحت مصادر مسؤولة بالقرية بأن الشحنة وصلت على طائرة خاصة من مرسى علم بصحبة خمسة من موظفي الشركة التي تدير منجم السكري، وتم فرض كردون أمني حول الطائرة التى هبطت قرب صالة 4 وتم تفريغ حمولة الذهب الموجودة فى 56 طردا، حيث تم الإفراج عنها صباح اليوم، ونقل الحمولة وسط حراسة أمنية مشددة إلى مخازن الشركة المالكة لمنجم السكرى لحين الحصول على الموافقات اللازمة لسفر الشحنة من الجهات المختصة، خاصة مصلحة الموازين والتمغة وهيئة الثروة المعدنية بوزارة البترول على أن يتم السماح بعد ذلك بسفرها لتنقيتها فى الخارج ثم بيعها فى البورصات العالمية واقتسام ثمنها طبقا للتعاقد بين وشركة "ستامين" الاسترالية التى تتولى استخراج الذهب من المنجم، الذى يعد ضمن أكبر 10 من مناجم ذهب فى العالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر