إجراءات مشددة بمطار القاهرة لتأمين نقل 1062 كيلوجراما من ذهب منجم السكري

مصادر: الحمولة تنقل في 56 طردا إلى كندا

كتب : حسن حسين منذ 18 دقيقة

أعلنت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة حالة الطوارئ لتأمين تفريغ 1062 كيلوجراما من ذهب منجم السكري ونقله إلى مخازن الشركة المالكة للحصول على الموافقات اللازمة تمهيدا لنقله إلى كندا لتنقيته في معامل متخصصة وبيعه في البورصات العالمية واقتسام ثمنه.

وصرحت مصادر مسؤولة بالقرية بأن الشحنة وصلت على طائرة خاصة من مرسى علم بصحبة خمسة من موظفي الشركة التي تدير منجم السكري، وتم فرض كردون أمني حول الطائرة التى هبطت قرب صالة 4 وتم تفريغ حمولة الذهب الموجودة فى 56 طردا، حيث تم الإفراج عنها صباح اليوم، ونقل الحمولة وسط حراسة أمنية مشددة إلى مخازن الشركة المالكة لمنجم السكرى لحين الحصول على الموافقات اللازمة لسفر الشحنة من الجهات المختصة، خاصة مصلحة الموازين والتمغة وهيئة الثروة المعدنية بوزارة البترول على أن يتم السماح بعد ذلك بسفرها لتنقيتها فى الخارج ثم بيعها فى البورصات العالمية واقتسام ثمنها طبقا للتعاقد بين مصر وشركة "ستامين" الاسترالية التى تتولى استخراج الذهب من المنجم، الذى يعد ضمن أكبر 10 من مناجم ذهب فى العالم.