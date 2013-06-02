مصر تسمح لدبلوماسيين إفريقيين بدخول البلاد بجوازات دبلوماسية دون تأشيرة مسبقة

كتب : حسن حسين منذ 16 دقيقة

استثنت سلطات مطار القاهرة، اليوم، دبلوماسيين إفريقيين من مبدأ المعاملة بالمثل، وسمحت لهما بدخول البلاد بجوازات دبلوماسية بدونة تأشيرة مسبقة بعد الحصول على موافقة وزارة الخارجية على دخولهما.

وذكرت مصادر مسؤولة بالمطار "أثناء إنهاء إحراءات ركاب الطائرة المصرية القادمة من لاجوس تبين وجود دبلوماسي نيجيري في سفارة نيجيريا بالسودان، حيث طلب الدخول للقاء السفير النيجيري بالقاهرة، قبل سفره إلى جوبا، وتم الاتصال بمكتب الخارجية بالمطار، حيث وافق على اسثناء الدبلوماسي من مبدأ المعاملة بالمثل، كما تم السماح بدخول دبلوماسي من بوركينا فاسو، وصل أيضا بدون تأشيرة مسبقة".

يذكر أن مبدأ المعاملة بالمثل يقضي بضرورة حصول حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة على تأشيرات دخول مسبقة، مع ترحيل المخالفين.