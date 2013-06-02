تفتيش أمريكي على رحلات "القاهرة - نيويورك" بدءا من الأسبوع المقبل

كتب : حسن حسين منذ 11 دقيقة

تصل إلى القاهرة لجنة أمنية أمريكية من هيئة سلامة النقل، الأسبوع المقبل، لإجراء جولة جديدة من التفتيش على إجراءات التأمين للركاب والبضائع والطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وصرحت مصادر أمنية بوزارة الطيران أن التفتيش الأمريكى يأتي فى إطار جولة لعدة مطارات تقلع منها رحلات إلى الولايات المتحدة الأمريكية. واستعدت شركة مصر للطيران ومطار القاهرة للتفتيش الأمريكى على رحلات مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك حيث ستتفقد اللجنة إجراءات دخول ركاب رحلة نيويورك وتفتيشهم وفحص حقائبهم ثم وضع الحقائب فى حاويات ومتابعتها حتى شحنها ثم إعادة فحص الركاب قبل صعودهم إلى الطائرة مع مراقبة إجراءات فحص طرود البضائع المصدرة إلى الولايات المتحدة من قرية البضائع.