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الرئيس السودانى يوجه بتطوير العلاقات مع أوغندا فى مختلف المجالات

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الرئيس السودانى يوجه بتطوير العلاقات مع أوغندا فى مختلف المجالات الرئيس السودانى يوجه بتطوير العلاقات مع أوغندا فى مختلف المجالات

وجه الرئيس السودانى عمر البشير، سفيره لدى أوغندا المتجه إلى كمبالا عادل حسين شرفى، ببذل جهوده لتطوير العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وأكد السفير - فى تصريح صحفى عقب لقائه الرئيس البشير اليوم الأحد - عزمه على تطوير العلاقات بين البلدين، وإحداث نقلة نوعية فيها بما يخدم علاقات الدولتين والشعبين السودانى والأوغندى، وقال إن الرئيس يولى اهتماما خاصا بمعالجة المصاعب التى مرت بها علاقات الخرطوم وكمبالا.

وأضاف أن الرئيس وجه بتطوير هذه العلاقات، "بإرادة سياسية قوية وبقلوب مفتوحة ويد بيضاء"، وذلك فى إطار الأخوة الأفريقية بما يرضى البلدين والشعبين، حتى تستمر فى إطارها الصحيح.

وأوضح السفير أن علاقات البلدين يجب أن تستند على المبادئ الدولية، وأن ينأى الطرفان عن التدخل فى الشئون الداخلية للطرف الآخر، جدير بالذكر أن الخرطوم تتهم كمبالا بدعم وإيواء الحركات المتمردة السودانية.

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