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احذرى الإصابة بـ"الجدرى المائى" مرض الربيع

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احذرى الإصابة بـ"الجدرى المائى" مرض الربيع احذرى الإصابة بـ"الجدرى المائى" مرض الربيع

ونحن الآن فى فصل الربيع ومع حدوث تغيرات جوية وتحول المناخ من الشتاء إلى الصيف تصاحبه ظهور عدة أمراض ومنها مرض الجديرى المائى ويقول الدكتور أحمد فتحى طبيب جلدية، إن الكثيرين يخلطون بين مرض الجدرى والجديرى المائى، أما الأول فقد انتهى من العالم عام 1974 بموت عمر سليمان آخر مواطن صومالى أصيب بهذا المرض.

أما مرض الجديرى أو chicken box)) هو فيروس وينتقل عبر طريق التنفس بالهواء الملوث بالرذاذ ويستمر المرض من أسبوع إلى 15 يوما والجديرى فيروس وليس طفح جلدى كما هو معروف عنه.. إنما الطفح الجلدى هو من أعراض المرض الأساسية وتظهر بعد الإصابة بعدة أيام.

وأضاف د. أحمد أن الأعراض الأولى للمرض هى ارتفاع متدرج فى درجة الحرارة مصحوب بألم شديد فى الظهر والمفاصل ثم ظهور طفح جلدى (كلدغ الحشرات فى البداية) ثم يتحول إلى فقاعات صغيرة.

وعند اكتشاف المرض يجب عزل المريض فى الحال بالإضافة إلى تطعيم المحطين به من خلال مصالح وزارت الصحة وعزل الأدوات الشخصية لشخص المصاب ويتم استخدام بعض الأدوية لعلاج أعراض المرض وليس المرض نفسه ثم يتم إعطاء مضادات حيوية للمريض بعد ذلك لعلاج الطفح الجلدى.

وينصح المريض بعدم حك الطفح جلدى كى لا يترك آثارا جانبية فيما بعد كما ينصح أيضا بعدم استخدام (ليف) أثناء الاستحمام حتى لا تنتقل الطفح إلى مكان آخر بالإضافة إلى ضرورة أن يكون درجة حرارة المياه المستخدمة خلال الاستحمام مقاربة لدرجة حرارة المصاب.

وفى النهاية قال دكتور أحمد إن مرض الجديرى مرض يصاب به الإنسان مرة واحدة فقط ثم يكتسب منه مناعة تامة ولكن يفضل لتجنب الإصابة من ذلك المرض أن يأخذ جرعات التطعيم خاصة أيام الدراسة أو إذا كان الشخص يتواجد فى تزاحم بصورة مستمرة وخاصة ونحن على أبواب شهر رجب ورمضان وتكثر فيها (العمرة) لذلك يجب على الحجاج أن يتم تطعيمهم ضد هذا المرض خاصة إذا لم يصابوا به من قبل.

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مصر 365