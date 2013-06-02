مظهر شاهين: حكم الدستورية التاريخي يجعلنا نتمسك بموقفنا المعارض والنزول يوم 30 يونيو

كتب : وائل فايز الأحد 02-06-2013 17:20

مظهر شاهين

قال الشيخ مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، إن "الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الدستورية، اليوم، بحل مجلس الشورى، يجعلنا نتمسك أكثر وأكثر بمواقفنا المعارضة للنظام والنزول يوم 30 يونيو بشكل سلمي، للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، إنقاذا لمصر".

وأضاف شاهين، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن "النظام الحاكم وجماعته هما من ورطا البلاد في كل هذه المصائب والكوارث، بسبب تسرعهما في محاولات ابتلاع الدولة المصرية، سواء بإجراء انتخابات برلمانية على أساس باطل في مجلسي الشعب والشورى، أو بعمل دستور من خلال جمعية تأسيسية باطلة".

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