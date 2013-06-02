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محامٍ يتقدم بتسجيلات لاحتفالات حزب الله بهروب سجناء من "وادي النطرون"

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محامٍ يتقدم بتسجيلات لاحتفالات حزب الله بهروب سجناء من "وادي النطرون" محامٍ يتقدم بتسجيلات لاحتفالات حزب الله بهروب سجناء من "وادي النطرون"

كتب : أحمد عبد اللطيف منذ 58 دقيقة

تقدم عاصم قنديل محامي الدفاع بإسطوانة مدمجة تتضمن مشاهد تسجل احتفالات حزب الله بالسجين الهارب سامي شهاب، على إحدى القنوات الفضائية وأيضا مشهد في حديث للمتهم الهارب أيمن نوفل الذي يشرح طريقة هروبه من السجن، بالإضافة إلى مقطع آخر، لاحتفال حركة حماس في غزة مع السجين سامي شهاب، بالإضافة إلى مقطع فيديو ثالث تم تسجيله عام 2008 يفيد وجود احتفالية لقادة حماس وعلى رأسهم إسماعيل هنية ويقسمون فيه بالله إنهم مستمسكون بدعوى جماعة الإخوان المسلمين والجهاد في سبيلها، بالإضافة إلى مكالمة الدكتور محمد مرسي التي يشرح فيها طريقة هروبه من السجن، وقررت المحكمة تحريز الإسطوانة.

من ناحية أخرى، اشتبك عضوان بفريق الدفاع في قضية هروب مساجين وادي النطرون، وتوعد كل منهما الآخر خارج المحكمة.

ووقعت المشادة بين المحامي أمير سالم ومحامي يدعي عبدالفتاح، وذلك بسبب طرح الأسئلة على الشاهد، وتعدوا على بعضهم البعض بالسباب والشتائم.

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