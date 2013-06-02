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قنديل يلتقي المرزوقي ويبحث معه العلاقات الثنائية على هامش "التيكاد"

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قنديل يلتقي المرزوقي ويبحث معه العلاقات الثنائية على هامش "التيكاد" قنديل يلتقي المرزوقي ويبحث معه العلاقات الثنائية على هامش "التيكاد"
رئاسة الوزراء: قنديل ناقش مع رئيس الوكالة اليابانية مشروعاتها في

كتب : أ ش أ منذ 14 دقيقة

أجرى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، عدة لقاءات، اليوم، على هامش أعمال مؤتمر "التيكاد" للتنمية الإفريقية، حيث التقى بالرئيس التونسي المنصف المرزوقي، وبحثا العلاقات الثنائية والملف السورى.

وصرح السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن المباحثات أكدت تطابق وجهات النظر إزاء القضية السورية، ورفض التدخل الأجنبي في سوريا، وكيفية إدارة الانتخابات.

كما التقى رئيس مجلس الوزراء برئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، واستعرض خلال اللقاء المشروعات اليابانية الموجودة حاليا في مصر والجامعة اليابانية، التي يجري استكمال منشآتها في مصر، حتى تستطيع أن تمارس دورها وتعد أول جامعة يابانية في الخارج.

وأضاف الحديدي أن الجانب الياباني يبدي اهتماما خاصا بإقامة الجامعة اليابانية في مصر لاعتبارات وطنية وثقافية، وأضاف أن المقابلة تطرقت بإسهاب حول محور قناة السويس والدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات والاستثمارات اليابانية الخاصة في تنمية هذا المحور نظرا لما تمتلكه اليابان من أسطول بحري كبير وحجم تجارة دولية متعاظم.

وأوضح أن محور قناة السويس يلقى اهتماما خاصا من الجانب الياباني، ويشكل مجالا لجذب نشاط الشركات اليابانية المختلفة، ويلتقي مع المصالح المصرية في العمل على تنمية هذا المحور أسوة بما قدمته اليابان من كوبري السلام.

واستقبل هشام قنديل وفدا يمثل عددا من كبرى الشركات اليابانية، حيث تم استعراض سبل زيادة التعاون وزيادة الاستثمارات الخاصة بتلك الشركات في مصر من خلال إقامة مشروعات مشتركة، كما استقبل عبد الرحمن شعلان البطل المصري في مصارعة "السومو"، والذي استطاع أن يكون من بين المراكز الأولى في هذه اللعبة في اليابان ويحظى بشعبية كبيرة.

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