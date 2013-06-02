هل يمكن للحامل اتباع حمية غذائية؟ وما الطريقة المثلى لاكتساب الوزن؟

تعتبر الحميات الغذائية (الريجيم والدايت) خلال فترة الحمل مصدر خطر عليك، وعلى تطور طفلك. تفتقر بعض الحميات إلى الحديد، وحمض الفوليك، وغيرهما الكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة.

تذكرى دائماً أن زيادة الوزن من المؤشرات الإيجابية للحمل الصحى.

هذا ما أوضحه الدكتور عمرو حسن مدرس النساء والتوليد طب قصر العينى.

لذا، لو كنت تأكلين الأطعمة الطازجة والكاملة ويزداد وزنك، استرخى لأن شكلك سيزداد ضخامة!

إذا كنت من صاحبات الوزن الزائد، فيمكنك تحسين نظامك الغذائى بالابتعاد عن الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والسكرياتو بممارسة التمارين الرياضية، لكن استشيرى طبيبتك أولاً قبل إجراء أى تغييرات فى طعامك أو نظام لياقتك البدنية

ما هى الطريقة الصحية لاكتساب الوزن؟

يستحسن اكتساب الوزن بشكل تدريجى قد يكون معدل زيادة وزنك أثناء الحمل ما بين 10 و12 كيلوجراماً.

ضعى فى بالك أن زيادة الوزن تختلف بين النساء، ويرتبط معدل زيادة وزنك أثناء الحمل بعوامل عديدة.

لذا، ركزى على ضرورة تناول الأغذية الصحية التى تحتوى على الكثير من الكاربوهيدرات والفواكه والخضار والبروتينات والحليب ومشتقاته والقليل فقط من الدهون والسكريات.

تساوى أهمية اكتساب الوزن أهمية معدله العام، قد يزداد وزنك قليلاً فى المرحلة الأولى من الحمل.

ويرتفع معدل الزيادة بشكل ثابت خلال المرحلة الثانية من الحمل، وقد تسجلين أعلى معدل فى المرحلة الثالثة وهى أكثر الفترات التى ينمو فيها الجنين.

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