الرضاعة الطبيعية أفضل غذاء للطفل

لا داعى للقلق إذا كان الطفل لا يرضع من أمه، لكن عليها محاولة إعطائه الحليب عن طريق الكوب إذا كان يرفض الببرونة، مع تجنب العنف والصراخ فى وجه الطفل لأنه سيأتى بنتيجة عكسية وسيزداد الطفل عناداً.

بهذا تنصح د. نهى أبو الوفا، استشارى طب بالقصر العينى وزميل الجمعية المصرية لطب الأطفال والمبتسرين، أن الرضاعة الطبيعية من أهم وأفضل الطرق التى يحصل بها الطفل على غذائه من ثدى أمه، كما يمكن أن يضخ الحليب، ويغذى الطفل به بعد ذلك من خلال زجاجة أو معلقة أو بالتنقيط.

ويجب إعطاء الطفل فى تلك المرحلة شراب الكالسيوم مع فيتامين (د)، وذلك لأن احتياجات الطفل كبيرة فى هذا العمر، لتكوين الأسنان والعظام كما يجب تعريضه إلى أشعة الشمس 10 دقائق يوميا لتنشيط فيتامين (د)، ويمكن أيضا تزويد الطفل بشراب الحديد حتى لا يصاب بأنيميا الدم.

وأشارت إلى أنه بعد 9 أشهر يكون الطفل مسموحاً له بأن يأكل معظم أنواع الطعام، ما عدا اللحم الأحمر، فيكون بعد مرور عام، وبالتالى لا يوجد برنامج معين، لكن هناك خطوطا عامة، فالطفل فى هذه المرحلة بحاجة إلى الأطعمة الغنية بالكالسيوم والحديد والبروتين الفيتامينات، لأنها مرحلة نمو وتطور فى العظام والأسنان والعضلات واكتساب المهارات، ولكن ينشغل الطفل فى اكتشاف البيئة من حوله عن الأكل، ولذلك يفضل أن يتناول طعامه من 4 إلى 6 وجبات بدلا من 3 مرات، ولو بكميات صغيرة.

وأكدت د.نهى أن الأكل يحتاج إلى الصبر، وتكرار المحاولات دون ملل ودون عنف مع الطفل، كما يجب أن يكون الأكل على شكل لعبة، واكتشاف ماذا يحب الطفل أن يأكل.