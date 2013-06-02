ممدوح إسماعيل: بقاء "الشورى" بدون تشريع يعني أنه يتفرغ لـ"قزقزة اللب"

كتب : سهيلة حامد منذ 0 دقيقة

علق النائب البرلماني السابق ممدوح إسماعيل، على قرار المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بشأن عدم دستورية قانون مجلس الشورى، بأن المحكمة الدستورية دائما متوهجة بكل جديد، فالحكم ببطلان مجلس الشورى معلق لحين انتخاب النواب.

وأضاف ممدوح إسماعيل، بشأن تصريح رئيس المحكمة الدستورية المستشار ماهر البحيري بأن الشورى يبقى بدون التشريع، أنه لم يجده ذلك في الحكم المنشور إعلاميا حتى الآن، موضحا أن "ذلك يعني أن مجلس الشورى يتفرغ لقزقزة اللب أو يمارس نشاطا رياضيا أو يجلس يتذكر أحداث التاريخ مع تاريخ الجبرتي وحكاية ألف ليلة وليلة وكان يا مكان"، حسب قوله.

وكتب ممدوح إسماعيل، على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "دولة حكمها مستبدون، وعاشت مؤسساتها على (لبيك يا مستبد لبيك)، فلما ثار الشعب وفرض حريته استغربت المؤسسات وتعجبت من شعب يخلع ولي نعمتها فقررت الانتقام منه، وحيث يخرج الشعب ليختار نوابه في مجلس تتربص به مؤسسات (لبيك يا مستبد)، وتحل المجلس وتطلع لسانها وتقول له ده جزاء من يخلع ولي نعمتنا شعب بتاع حرية فاضية".