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"التموين": تلاعب شركة طنطا للزيوت والصابون فى المنتجات التموينية

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"التموين": تلاعب شركة طنطا للزيوت والصابون فى المنتجات التموينية "التموين": تلاعب شركة طنطا للزيوت والصابون فى المنتجات التموينية

أعلنت وزارة والتجارة الداخلية أن أجهزة الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الغربية، أنها قامت بالتفتيش على مخزن منتج الزيت الحر التابع لشركة طنطا للزيوت والصابون بمصنع فرع طنطا، حيث تم ضبط 188 كرتونة زيت حر أصناف ماركة سلاسل وزمزم عبوة كل كرتونة 12 زجاجة لسعة 1 لتر بإجمالى 2256 لترا.

وأوضحت الوزارة فى بيان، عصر اليوم، أنه بسؤال مدير إنتاج الزيت بالمصنع قرر أنه يتم إنتاج الزيت الحر بتعليمات شفوية من الإدارة وليس لديه أى مستندات تؤكد ذلك، وأنه تم فحص المستندات المتعلقة بجميع مراحل إنتاج الزيت الحر داخل المصنع عن الفترة من 1/1/2013 حتى 31/5/2013 وتبين قيام الشركة بإنتاج 1943.5 طن زيت حر صنف سلاسل وزمزم من خامات الزيت المخصص لإنتاج الزيت التموينى المدعم.

وأكدت الوزارة أنه تم تحرير محضر بالواقعة ر رقم 11572 لسنة 2013 جنح ثان طنطا ضد، مدير عام إنتاج الزيت بالمصنع لمخالفته أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 45 وتعديلاته بشأن شئون التموين للتصرف فى جزء من خامات الزيت التموينى وإنتاجه زيت حر.

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مصر 365

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