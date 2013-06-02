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"البناء والتنمية" يدعو المصريين للتظاهر في "التحرير" ضد سد النهضة

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"البناء والتنمية" يدعو المصريين للتظاهر في "التحرير" ضد سد النهضة "البناء والتنمية" يدعو المصريين للتظاهر في "التحرير" ضد سد النهضة
العريان: القوى السياسية عالجت خطأ النظام السابق بزيارات لدول حوض النيل

كتب : هبة أمين منذ 8 دقائق

دعا النائب عبدالقادر عبدالوهاب، عن حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إلى احتشاد ملايين المصريين بميدان التحرير ضد بناء سد النهضة.

وتابع: "يجب أن يمتلئ الميدان والشوارع بالمصريين ويجب على الدولة لمواجهة سد النهضة الإثيوبي استخدام كل الخيارات السياسية والدبلوماسية والعسكرية".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الأمن القومي والشؤون العربية والخارجية بالمجلس.

وطالب الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، بضرورة مواجهة أي تحركات تهدد الأمن المائي.

وقال: " عالجت خطأ استراتيجيا وقعت فيه أيام النظام السابق عندما أوقف مبارك الزيارات لإثيوبيا بعد محاولة اغتياله في أديس أبابا".

وأكد: "القوى السياسية والشعبية سارعت في معالجة الخطأ بزيارات لدول حوض النيل، ونقول رُب ضارة نافعة، ونحن أمام تحدٍ ولا يمكن أن نتنازل عن قطرة مياه وأمامنا مشاريع لتعظيم حصة مياه النيل".

وهاجم رصد الدول الغربية مليارات الدولارات لدعم سد النهضة بقوله: "الشعب المصري سيدافع عن حقوقه ونسعى لإنشاء خط سكة حديد بين مصر وإفريقيا وبخلاف مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني بالسودان".

وأضاف العريان: "المحكمة الجنائية الدولية تتصيد للدول الإفريقية ونلاحظ أن هناك صراعا دوليا على الموارد الإفريقية ولابد من مواجهة الأطماع الاستعمارية الجديدة ولا يجب أن نسمح بجر مصر لصراع دولي".

وأكد أيمن هيبة، عضو حزب غد الثورة، أن السد الإثيوبي يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري وإذا كانت إثيوبيا ترى في السد مشروعا قوميا فإنه يعد تهديدا مباشرا لمصر.

وتساءل، لماذا لم تتقدم مصر بطلب في المحافل الدولية لوقف هذا السد، وما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الري، خاصة بعد علمهم بالمخطط الإثيوبي.

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