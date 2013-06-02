آيتن عامر: دور "فاطمة" يشكل محور تغير كبير في مسيرتي الفنية

كتب : نورهان طلعت منذ 10 دقائق

قالت آيتن عامر، إن تجسيدها لشخصية "فاطمة" التي تقوم بها ضمن أحداث مسلسل "الزوجة التانية" في رمضان المقبل، ستكون محورا أساسيا في مسيرتها الفنية.

وأضافت في تصريحات لـ"الوطن"، أن هذة الشخصية إما سترفعها عدة درجات وستساهم في صعودها، إما تعود بها إلى نقطة البداية مرة أخرى، لذلك أكدت أنها تضع كل تركيزها أثناء أدائها للشخصية حتى تنال إعجاب الجمهور.

يذكر أن "الزوجة الثانية" بطولة عمرو واكد، وعمرو عبدالجليل وعلا غانم وزكي فطين عبدالوهاب ونجلاء بدر، ومن تأليف أحمد صبحي وياسين الضو، وإخراج خيرى بشارة.