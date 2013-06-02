"الحرية والعدالة": "الشورى" مستمر في عمله.. ودستورنا تم باستفتاء الشعب

نتمسك بإقامة دولة دستورية بعد ثورة 25 وبناء مؤسساتها على نحو قانوني

كتب : سهيلة حامد منذ 2 دقيقة

الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة

أصدر حزب الحرية والعدالة، بيانًا من اللجنة القانونية للحزب بشأن حكمي المحكمة الدستورية العليا، أوضح أن حزب الحرية والعدالة يقدر كل مؤسسات الدولة وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية واختصاص كل سلطة وفقا للدستور، أما بالنسبة لمجلس الشورى فهو مستمر في أداء دوره كسلطة تشريعية استنادا للمادة 230 من الدستور والتي تمنح سلطة التشريع كاملة لمجلس الشوري لحين انتخاب مجلس النواب، ومجلس الشورى يستمد سلطته من الدستور الذي صدر من السلطة الأصلية والتي تنبثق منها كل سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وهو ما ردده حكم الدستورية.

أما بالنسبة لحكم عدم دستورية القانون 79 لسنة 2012 الخاص بوضع معايير الجمعية التأسيسية، أعلن البيان الذي نشره الحزب عبر الصفحة الرسمية على "فيس بوك"، أنه حكم لا تأثير له عمليا على تشكيل الجمعية التأسيسية التي أنشئت وفقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011، كما أن هذا القانون إجرائي صدر في 12/7/2012 بعد تشكيل الجمعية التأسيسية بشهر كامل، حيث أنشئت الجمعية في 13/6/2012 ومارست مهامها في وضع الدستور، كما أن الجمعية التأسيسية قد أنهت عملها وأنجزت مهمتها وانتهى دورها.

وأوضح البيان أن دستورنا الجاري الصادر في 25/12/2012 في استفتاء شعبي حقيقي وديمقراطي وتحت إشراف قضائي كامل هو الإطار الملزم لكافة السلطات في الدولة، وكل سلطة تقوم باختصاصتها استنادا لنصوص الدستور دون تقييد أو تعطيل أو احتواء. وحزب الحرية والعدالة يتمسك بإقامة دولة دستورية وقانونية وديمقراطية بعد ثورة 25 يناير وذلك باستكمال مؤسساتها الدستورية.

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