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عضو المكتب السياسي بالجبهة السلفية: قرار "الدستورية" بحل "الشورى" جيد وموافق لمواد للدستور

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عضو المكتب السياسي بالجبهة السلفية: قرار "الدستورية" بحل "الشورى" جيد وموافق لمواد للدستور عضو المكتب السياسي بالجبهة السلفية: قرار "الدستورية" بحل "الشورى" جيد وموافق لمواد للدستور
خالد المصري: إبطال قانون الطوارئ من العلامات المضئية في الحكم

كتب : محمد كامل منذ 1 دقيقة

خالد المصري

قال خالد المصري، أمين عام المركز الوطني للدفاع عن الحريات وعضو المكتب السياسي بالجبهة السلفية، إن حكم المحكمة الدستورية بحل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى وضع احترامه للمادة 230 من الدستور وهو قطعا لا يعني حل مجلس الشورى، كما يدعي الإعلام أو كما يحلم الحالمون ولا يؤثر بأي شكل من الأشكال على التأسيسية، ولا على عملها، ولا على جميع الآثار التي ترتبت عليها، إنما الحكم ربط بقاء مجلس الشورى بانعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد التي لم يتحدد لها موعدا أصلا حتى الآن.

وأضاف المصري، في بيان، "بطلان قانون الجمعية التأسيسية لا يعني حل التأسيسية فهي أصلا تم حلها بقوة القانون ولا يقترب من بعيد أو من قريب من الدستور الذي يعتبر محصنا أصلا بقوة الاستفتاء الشعبي، وتم الاعتراف به رسميا، وتم تحصينه رسميا من قبل الدستورية العليا بهذا الحكم لأنها استندت إليه في أحكامها وهو إقرار ضمني منها بصحته وبمشروعيته، وكذلك كل ما نتج عنه من آثار ومن قرارات منها أنه قد يحصن قرار تعيين النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله، كذلك إبطال قانون الطوارئ من العلامات المضئية في الحكم لأنها تنهي عصرا من الظلام والقمع الأمني للأبد كما أنها تتيح لكل من تضرر من هذا القانون الحصول على تعويضات مناسبة.

وتابع قوله "أرى من وجهة نظري أن الحكم في مجمله جيد وهو دعوة صريحة من الدستورية للإسراع في انتخابات مجلس النواب".

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