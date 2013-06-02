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عاجل| مرسي يدعو لاجتماع وطني موسع غدا لمناقشة آثار سد النهضة

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عاجل| مرسي يدعو لاجتماع وطني موسع غدا لمناقشة آثار سد النهضة عاجل| مرسي يدعو لاجتماع وطني موسع غدا لمناقشة آثار سد النهضة

كتب : أحمد البهنساوي منذ 29 دقيقة

اجتمع الرئيس محمد مرسي، اليوم، بقصر الرئاسة بمصر الجديدة، بالوفد المصري المُشارك في لجنة الخبراء الدوليين المعنية بتقييم مشروع سد النهضة الإثيوبي، ووزراء الخارجية، والري والموارد المائية، ومساعد الرئيس للشؤون الخارجية؛ حيث استعرض الوفد نتائج تقرير اللجنة الثلاثية والآثار المُترتبة على بناء السد اقتصاديا واجتماعيا وتأثيرها على الموارد المائية وما يتعلق بأمان السد والمخاطر البيئية.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن الرئيس مرسي قرر على إثر ذلك الدعوة لاجتماع وطني موسع للقوى والأحزاب السياسية وبعض الرموز الشعبية لاطلاعهم على نتائج التقرير وعرض رؤية مؤسسة الرئاسة في التعامل مع الموقف. ويُعقد اللقاء في الثانية عشرة والنصف ظهر غد.

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