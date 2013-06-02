قيادي إخواني يستشهد بكلمات "ناصر" عن تحرير القدس.. ويؤكد: حررنا مصر من الكنز الاستراتيجي لإسرائيل

المتحدث باسم مسيرة القدس العالمية: بضع سنوات من الخلل في موازين القوى العالمية لا يمكن أن يدفعنا للاعتراف بالكيان الصهيوني

كتب : بهاء الدين محمد منذ 27 دقيقة

أكد الدكتور حازم فاروق، القيادي الإخواني والمتحدث الرسمي باسم مسيرة القدس العالمية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في جامعة الدول العربية، ظهر اليوم، حول فعاليات المسيرة في مصر، أنها ستكون بالتوازي مع فعاليات مماثلة في عشرات المدن والعواصم العالمية، مشددا على أن قضية القدس لا تفرق بين ناصري وإسلامي وعلماني وليبرالي وقومي.

واستشهد القيادي الإخواني بمقولة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، قائلا "قديما قال عبد الناصر تحرير فلسطين يبدأ من القاهرة، ونحن الآن حررنا القاهرة من الكنز الاستراتيجي لإسرائيل"، في إشارة للرئيس السابق، حسني مبارك.

فاروق: المسيرة في مصر ستكون بالتوازي مع فعاليات مماثلة في عشرات العواصم حول العالم

وقال فاروق في البيان الإعلامي الصادر عن المؤتمر الصحفي إن بضع سنوات من الخلل في موازين القوى العالمية والإقليمية لا يمكن أن تدفعنا إلى الاعتراف بالكيان الصهيوني أو بشرعية الاغتصاب الصهيوني أو التنازل عن الأراضي الفلسطينية.

كما وجه انتقادات للنظام المصري السابق قائلا "إن 34 عاما على توقيع النظام المصري السابق على معاهدة السلام وكذلك أوسلو ووادي عربة هي معاهدات باطلة وجائرة، ولم تنجح في تغيير معتقدات الشعب المصري في حقيقة الصراع العربي- الصهيوني".

وشدد على أن قضية فلسطين في القلب من غايات الثورة المصرية وكل الثورات العربية، وأن الجامعة العربية ومؤتمرات القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي يقع على عاتقهم اتخاذ مواقف جادة وحاسمة تجاة القضية الفلسطينية، والكف عن تقديم التنازلات المجانية، "علما بأننا جميعا مكلفون بتحرير فلسطين دون أن يكون أي منا مفوضا بالتفريط في شبر منها". كما دعا للعمل على تأسيس الصندوق الشعبي لدعم أهالي القدس.

عارف: تذكرنا نضال الشعب الفلسطيني يوم كنا ندك الأرض في موقعة الجمل

وقال المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، أحمد عارف، في كلمة الجماعة، "تذكرنا نضال الشعب الفلسطيني وانتفاضته يوم كنا ندك الأرض دكا هنا في ميدان التحرير يوم موقعة الجمل، وكنا نستلهم ذلك من صمود الشعب الفلسطيني ومواجته للكيان الصهيوني بالحجارة، وسوف نحرر القدس كما فعلنا في موقعة الجمل التي حررنا بها مصر من الطغيان".

وأكد عارف أن قضية القدس ليست فقط قضية أمن قومي وعقيدة، لكنها قضية ترتبط بهوى هذه الشعوب العربية. وأضاف "نحن جميعا في هذه المسيرة نمثل ملايين المسلمين والعرب والقوميين والناصريين والإخوان المسلمين وهي قضية تحشد وتجمع ولا تفرق ولا يمكن أن ننشغل بجبهتنا الداخلية في مصر والدول العربية عن قضية القدس، وستشارك فيها جماعة الإخوان المسلمين بكل قوة لإيقاظ وعي العالم العربي بالقضية الفلسطينية وقضية القدس".

الأمين العام المساعد لجامعة الدول: القدس خط أحمر ضد كل أشكال العدوان الإسرائيلي

من جانبه، شدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير محمد صبيح، على دور الإعلام في دعم القضية الفلسطينية لمواجهة الإعلام الصهيوني الذي يسيطر على الرأي العام العالمي، مؤكدا أن القدس خط أحمر ضد كل أشكال العدوان الإسرائيلي، وستظل كذلك إلى أن يتم تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة.