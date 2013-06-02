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"الأمن القومي" بالشورى تستعين باللجنة المالية لمناقشة موازنة "الداخلية"

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"الأمن القومي" بالشورى تستعين باللجنة المالية لمناقشة موازنة "الداخلية" "الأمن القومي" بالشورى تستعين باللجنة المالية لمناقشة موازنة "الداخلية"
العريان: يجب عقد جلسة مع قطاعات الشرطة.. وألا يكون الأمن أداة قمع

كتب : هبة أمين منذ 24 دقيقة

استعانت لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى بالنائب أشرف بدر الدين، عضو اللجنة المالية بالمجلس، لمناقشة بنود موازنة وزارة الداخلية في ظل غياب مسؤولي الوزارة، وذلك بعد عجز النواب في اجتماعاتهم السابقة عن فهم الموازنة واضطروا لتأجيلها أكثر من مرة.

وقال النائب أشرف بدر الدين إن الموازنة تتضمن بعض البنود غير المفهومة منها بند النفقات السرية الذي يقدر بالملايين وبند مصروفات أخرى ويقدر بـ350 مليون جنيه.

وأضاف بدر الدين: "هذا البند يذهب للقوات المسلحة على العين والراس لكن لماذا يذهب للداخلية، ولن نوافق إذا لم يكن هناك دراسة جدوى".

وقال الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: "إذا كان هذا البند سريا نخصص له جلسة سرية لمعرفة بنود هذا الباب".

وطالب العريان بالجلوس مع قيادات وزارة الداخلية، خاصة وأن السياسة القديمة هي تقليص نفقات القوات العسكرية وتسليحها بطريقة معينة لمحاربة الإرهاب فقط، خصوصا وأن السياسات الأمنية كانت قائمة على تأمين الأنظمة العربية.

وشدد على ضرورة تغيير هذه السياسة وأنه لن يسمح بأن يكون الأمن أداة قمع فقط وبالتالي الأدوات المرصودة للأمن يجب إعادة توجيهها في الوقت الذي نحتاج فيه لمكافحة الجريمة والاهتمام بالأمن العام ومحاربة السلاح غير المرخص ومكافحة المخدرات.

وتابع العريان: "يجب أن تكون هناك جلسة هادئة مع قطاعات الشرطة ونتفاهم مع الداخلية لأننا لن نعود للوراء أو للنظام القمعي".

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ON Sport

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