أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

السهري: تحويل إثيوبيا مجرى النيل اعتداء على الحقوق المصرية والسودانية

Google+ Print
السهري: تحويل إثيوبيا مجرى النيل اعتداء على الحقوق المصرية والسودانية السهري: تحويل إثيوبيا مجرى النيل اعتداء على الحقوق المصرية والسودانية
مؤتمر مجالس الشيوخ والشورى العربي يرفض التدخل الإيراني في سوريا ويدعو "دول النيل" للتشاور

كتب : محمد كامل وسعيد حجازي منذ 24 دقيقة

شهد مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى بالعالم العربي والإفريقي والمجالس المماثلة، والمنعقد بالبحرين، مواجهة مصرية إثيوبية وذلك بعد أن فاجأ رئيس مجلس الشورى الإثيوبي جميع المشاركين في المؤتمر بالخروج عن نص الكلمة الموزعة باللغة الإنجليزية حينما تكلم عن إيمان بلاده بأن مشروع سد النهضة سيسهم في دعم الاقتصاد الإثيوبي ويلبي احتياجات الشعب الإثيوبي وأن الدول التي تقع علي نهر النيل تعرف قيمة هذا السد لإثيوبيا ويجب أن تحترم إرادة الشعوب الداخلية في التنمية.

وهو ما رفضه الدكتور طارق السهري، وكيل مجلس الشورى، الذي أكد أن ما قامت به إثيوبيا من تحويل مجرى النيل دون الرجوع إلى تقرير اللجنة الثلاثية المعنية بالأمر يعتبر تعديا على الحقوق المصرية والسودانية، وأصر السهري أن يكون ذلك ضمن توصيات المؤتمر.

وأشار السهري إلى أن المؤتمر خرج بأربع توصيات وهي رفض تدخل إيران وحزب الله في سوريا وقتلهم الأبرياء مما يؤدي إلى تقسيم سوريا على أساس طائفي، والتوصية الثانية دعوة دول حوض النيل إلى التشاور فيما بينها بخصوص إنشاء أي مشروعات على حوض النيل وهو ما اعترض عليه رئيس الشورى الإثيوبي ولكن بإصرار الجميع تم وضع هذا البند.

وأضاف السهري: "من توصيات المؤتمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته وعاصمتها القدس، ورفض الإرهاب الإسرائيلي بكل صوره ضد الشعب الفلسطيني الأعزل".

وشارك في المؤتمر 19 دولة عربية وإفريقية بحضور الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 01 إبريل 2017