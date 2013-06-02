مرسي يكلف باكينام الشرقاوي بدعوة رؤساء الأحزاب لمناقشة آثار سد النهضة

كتب : فاطمة النشابي منذ 17 دقيقة

كلف الرئيس محمد مرسي، الدكتورة باكينام الشرقاوي بدعوة رؤساء الأحزاب والرموز السياسية لعقد اجتماع غداً لمناقشة نتائج لجنة خبراء سد النضهة.

كتبت الشرقاوي، عبر حسابها الخاص على "تويتر"، كلفني الرئيس بدعوة رؤساء الأحزاب والرموز السياسية إلى اجتماع لمناقشة نتائج لجنة خبراء السد معه غدا بقصرالرئاسة، ومن بينهم: سعد الكتاتني، يونس مخيون، محمد البرادعي، عمرو موسى، أيمن نور، عبدالمنعم أبوالفتوح، حمدين صباحي، حازم أبوإسماعيل، السيد البدوي، أحمد سعيد، عمرو خالد، عبدالغفار شكر، محمدأبوالغار، عمرو حمزاوي، إضافة إلى ممثلي الأزهر والكنيسة المصرية.