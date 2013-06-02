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4 مشروعات في الخطة السنوية لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة

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4 مشروعات في الخطة السنوية لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة 4 مشروعات في الخطة السنوية لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة
مشروع "أكاديمية الحرية والعدالة" يهدف لدعم المؤسسات بـ"الكوادر المؤهلة".. و"معاكم" يساعد المستحقين

كتب : محمود شعبان بيومي منذ 13 دقيقة

دشنت أمانة حزب الحرية والعدالة بالقاهرة 4 مشروعات جديدة في الخطة السنوية لعام 2013-2014.

وحضر اجتماع مناقشة الخطة كل من حسين إبراهيم، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، والمهندس سعد الحسيني والدكتور محمد البلتاجي، عضوا المكتب التنفيذي، ودكتورة هدى غنية، أمينة المرأة بالحزب، والدكتورخالد حنفي، أمين الحزب عن محافظة القاهرة، والدكتور مراد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، والعديد من قيادات الحزب بالمحافظة.

وتضمنت الخطة الجديدة لأمانة القاهرة أربع مشروعات رئيسية وهي "أكاديمية الحرية والعدالة"، "معاكم"، "وطن بلا أمية"، "القاهرة بلا بطالة".

وتهدف "أكاديمية الحرية والعدالة" إلى إعداد ودعم مؤسسات المجتمع بالكوادر المؤهلة، فيما يستهدف مشروع "معاكم" مساعدة المستحقين في الحصول على معاش التضامن الاجتماعي والتأمين الصحي.

أما مشروع "وطن بلا أمية"، فيستهدف محو أمية 1500 شخص بالقاهرة خلال الستة أشهر القادمة، ويسعى مشروع "القاهرة بلا بطالة" إلى تدريب الشباب وتأهيلهم إلى سوق العمل.

واستعرضت الأمانات المخلتفة بالحزب على مستوى القاهرة ما حققته خلال الفترة الماضية وخطة عملها في المرحلة المقبلة.

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