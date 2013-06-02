علياء الكيبالي تنتهي من مونتاج "متعب وشادية".. والعرض الخاص 5 يونيو

كتب : خالد جمال منذ 59 دقيقة

انتهت الممثلة والمنتجة علياء الكيبالي، من متابعة مونتاج فيلمها الجديد "متعب وشادية" مع المونتير عمرو حمدي ربيع، والمنتظر طرحه في موسم الصيف الحالي يوم 5 يونيو القادم، وذلك بالاتفاق مع الموزع محمد حسن رمزي.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يدعى "متعب" وفتاة تدعى "شادية"، و يتقابلان مصادفة بالمولد ويتخذان منه ملجأ لهما من صدمات الحياة ويواجهان ظروف الحياة معا، وذلك بعد أن أحب كلاهما الآخر.

وأعلنت علياء، أنها ستقيم عرضا خاصا للفيلم في سينما "سيتي ستارز" بحضور فريق عمل الفيلم.

وفيلم "متعب وشادية" بطولة علياء الكيبالي وأشرف مصيلحي وتتيانا وأحمد بدير وعايدة رياض، والمطرب حجازي متقال وتأليف علياء الكيبالي وسيناريو مصطفى سالم وإخراج أحمد شاهين، وإنتاج "موفي سينما كيبالى" للإنتاج الفني، وتوزيع شركة أفلام النصر.