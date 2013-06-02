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بالصور| ميس حمدان نجمة "شوبارد" في الكويت

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بالصور| ميس حمدان نجمة "شوبارد" في الكويت بالصور| ميس حمدان نجمة "شوبارد" في الكويت

كتب : نجلاء أبو النجا منذ 1 دقيقة

حضرت ميس حمدان إلى الكويت، بعد أن تلقت دعوة من اللجنة المنظمة لحفل افتتاح أحد فروع Chopard العالمية في الخليج العربي، وذلك لتكون نجمة حفل الافتتاح في The Avenue Mall، واتّسم الاحتفال بالرقيّ والبساطة وحضره عدد من نجوم الدراما الكويتية، وغنّت ميس عددا من أغنياتها قبل عرض بعض تصاميم المجوهرات والأزياء الجديدة لـ"شوبارد" لصيف 2013.

واستغلت ميس تواجدها في الكويت، والتقت بالملحن الكويتي عبدالله القعود من أجل الاستقرار على الأغنية الخليجية التي ستقوم بتسجيلها هذا الشهر في أول تعاون بينهما، كما قامت بزيارة داود حسين بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخراً.

من جهة أخرى تشارك ميس هذا العام، في فوازير "مسلسليكو" أمام محمد هنيدي، وقد انتهت من تصوير حلقتين في إحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت، ويقوم "هنيدى" حالياً بتكثيف تصوير المشاهد الخاصة به في الفوازير والتي تحتوي على عدد كبير من الديكورات، وذلك حتى يستطيع الانتهاء منها قبل الموسم الرمضاني المقبل.

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