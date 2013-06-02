كايرو دار ينشر أسماء أعضاء المجمع الانتخابى لاختيار رئيس جامعة القاهرة

ينشر "كايرو دار" أسماء أعضاء المجمع الانتخابى بكليات جامعة القاهرة، الذى تم انتخابه مؤخرا فى جميع كليات الجامعة، وذلك باستثناء كليتى "الحقوق والعلوم"، ويضم المجمع الانتخابى 147 عضوا، حيث سيعقد أول اجتماعاته الأسبوع المقبل لاختيار اللجنة المشرفة من بين أعضائه على انتخابات رئيس جامعة القاهرة الجديد.

وعقب اختيار اللجنة المشرفة ستعقد اجتماعها، لتحديد موعد باب الترشح والدعاية وموعد إجراء الانتخابات.

فاز بعضوية المجمع الانتخابى عن كلية دار العلوم 5 أعضاء، و هم الأستاذ الدكتور عبد الراضى محمد عبد المحسن، والأستاذ الدكتور أبو اليزيد أبو اليزيد، و الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسى، الدكتور هاشم الراقى محمد، بالإضافة إلى الدكتور محمد صالح عميد الكلية.

بينما فاز فى كلية رياض الأطفال 6 أعضاء، و هم الأستاذة الدكتورة ابتهاج محمد طلبة، الأستاذ الدكتور السيد عبد القادر شريف، الأستاذ الدكتور عاطف عدلى فهمى، الأستاذة الدكتورة سعاد السيد إبراهيم و الدكتورة جيهان عبد الفتاح عزام، بالإضافة إلى الأستاذ الدكتور بطرس حافظ بطرس عميد الكلية.

أما عن كلية الطب البيطرى 6 أعضاء، و هم الأستاذ الدكتور محمد صالح محمد، و الأستاذ الدكتور صفوت أحمد، و الأستاذة الدكتورة مرفت محمد كامل، و الأستاذ الدكتور هانى أحمد محمود، الدكتورة وفاء عبد الغنى عبد الغنى، بالإضافة إلى الأستاذ الدكتور فتحى فاروق عميد الكلية.

كما يضم المجلس الانتخابى بكلية الآداب 7 أعضاء، و هم الأستاذ الدكتور عبد الحكيم محمد راضى، والأستاذ الدكتور السيد محمد البحراوى، الأستاذة الدكتورة رجاء أحمد على، الأستاذة الدكتورة هبة عبد اللطيف مشهور، و الدكتورة عبير محمد عبد الحافظ، والدكتورة أمينة محمد رشاد، بالإضافة إلى الأستاذ الدكتور معتز سيد عبدالله عميد الكلية.

و فاز عن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة 6 أعضاء، و هم الدكتور مصطفى كامل، والدكتورة هبة رءوف أعضاء التدريس، والدكتور سامى السيد، والدكتور عبد الناصر سعد، والدكتورة ليلى الخواجة المدرس، والدكتور أحمد جاد، بالإضافة إلى الدكتورة هالة السعيد عميدة الكلية.

و عن المعهد الأفريقى فاز 5 أعضاء، وهم الأستاذ الدكتور السعيد إبراهيم، و الأستاذ الدكتور حسن محمد صبحى، و الدكتور عمر السيد عبد الفتاح، والدكتور أحمد السيد شحاتة، بالإضافة إلى الأستاذ الدكتور السيد جابر عميد المعهد.

كما فاز بعضوية المجمع الانتخابى بكلية الهندسة 6 أعضاء، وهم الدكتور حسين أنيس والدكتور وائل الدجوى والدكتور هانى الغزالى والدكتور محمد خيرى، والدكتور حاتم مصطفى، والدكتور أحمد عبد السميع.

و كذلك كلية العلاج الطبيعى التى مثلها 5 أعضاء، وهم الأستاذة الدكتورة زينب محمد على، الأستاذ الدكتور محمدى أحمد عرفة، و الأستاذ الدكتور مرزوق عبد الفتاح الليثى، الدكتورة شروق أحمد وجدى الشناوى بالإضافة إلى الأستاذ الدكتور علاء الدين بلبع عميد الكلية.

فى حين فاز عن كلية الإعلام 5 أعضاء، و هم الأستاذ الدكتور عدلى رضا و الأستاذ الدكتور سعيد الغريب، الأستاذ الدكتور عادل عبد الغفار، دكتور محرز غالى بالإضافة إلى الأستاذ الدكتور حسن عماد مكاوى عميد الكلية.

و عن فرع الخرطوم 4 أعضاء، و هم الأستاذ الدكتور عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن، الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد المحسن، و الأستاذ الدكتور صبرى شحاتة السيد، الدكتور خيرى عبد القادر أحمد.

بينما فاز بالعضوية عن معهد الإحصاء 5 أعضاء، وهم الأستاذ الدكتور عبد الغنى محمد عبد الغنى، الأستاذ الدكتور أحمد حسن يوسف، الدكتور رستان عبد الحميد زيدان، و الدكتورة نرمين حمزة عبد الغفار بالإضافة إلى السيد مشغال عميد المعهد .

و فاز فى كليه الطب 7 أعضاء، و هم الأستاذ الدكتور محمد سليمان , الأستاذ الدكتور يحيى محمود صلاح الدين , الأستاذ الدكتور احمد سيد مصطفى , الأستاذ الدكتور خالد عبد العظيم , الأستاذة الدكتورة أميمة مصطفى والدكتور أحمد فتحى بالأضافة إلى الأستاذ الدكتور حسين محمود خيرى عميد الكلية.

وعن كلية الزراعة 7 أعضاء، وهم الأستاذ الدكتور نبيل على خليل , الأستاذ الدكتور ربيع رجب صادق , الأستاذ الدكتور مجدى محمد شفيق , الأستاذ الدكتور وائل احمد وكل من الدكتور سيد احمد سفينة والدكتور محمد حمزة عبد الحميد بالأضافة إلى الأستاذ الدكتور أحمد نجيب السيد شرف عميد الكلية

أما عن كلية الصيدلة فيضم المجمع الانتخابى7 أعضاء, كل من الأستاذ الدكتورة سامية عبد القادر , الأستاذ الدكتورة كاميليا محمود أمين, الأستاذ الدكتورة منال مصطفى قنديل , الأستاذ الدكتورة أميمة نعيم , الأستاذ الدكتورة شهدة عاصم و كذلك الدكتورة داليا عادل المهدى بالإضافة إلى الأستاذة الدكتورة عزة أغا عميدة الكلية.

وعن كلية طب الأسنان فاز 6 أعضاء فى المجمع , كل من الأستاذ الدكتور خالد محمد توفيق , الأستاذ الدكتور حمدى أبو الفتوح حامد , الأستاذ الدكتورة مها محمد , الأستاذ الدكتورة أمنية عبداللطيف زكى و الأستاذ الدكتور عصام عادل، الأستاذ الدكتور أ.د. هشام قطامش عميد الكلية.

وفاز بالأصوات فى كلية الحاسبات 5 اعضاء، تتمثل فى كل من الأستاذ الدكتور معتز محمد خورشيد , الأستاذ الدكتورة أيمان على ثروت , والدكتورة عبير محمد والدكتور بشير عبد الفتاح يوسف و الأستاذ الدكتورة ريم بهجت عميدة الكلية.

كما فاز فى كلية التجارة 7 أعضاء وهم الأستاذ الدكتور سعيد منو, الأستاذ الدكتور معوض حسن حسنين , الأستاذ الدكتور أحمد عبد المولى , الأستاذ الدكتور خيرى عالى مصطفى , و كل من الدكتور عبد الحليم والدكتورة بسنت بدر الدين عبدة الشعراوى وكذلك الأستاذ الدكتور سعيد الضو عميد الكلية.

وعن معهد الليزر فيضم المجمع الانتخابى 5 أعضاء, الأستاذ الدكتور محمد عبد الحارث , الأستاذ الدكتور طارق فهمى عبد العزيز , الأستاذ الدكتور محمد عطا عبد الحليم , والدكتور أسامة فكرى أحمد بالإضافة إلى الأستاذ الدكتور أحمد الخربوطلى عميد الكلية.

اما عن كلية الأثار فاز 6 أعضاء هم كل من الأستاذ الدكتور حسان إبراهيم عامر , الأستاذ الدكتور أحمد رجب محمد على , الأستاذ الدكتور جمعة عبد المقصود , و كل من الدكتور تامر مكاوى والدكتور طارق سيد توفيق بالإضافة إلى الأستاذ الدكتور محمد حمزة إسماعيل عميد الكلية.

بينما فاز كلية التخطيط العمرانى 5 أعضاء فى المجمع , الأستاذ الدكتور عبد المحسن برادة , الأستاذ الدكتور عباس الزعفرانى , الأستاذ الدكتورة ابتهال عبد المعطى وكذلك الدكتورة راندا جلال حسين بالأضافة إلى الأستاذ الدكتور أحمد محمود يسرى عميد الكلية .

وفاز بالأصوات فى كلية التربية النوعية 5 أعضاء الأستاذ الدكتور أحمد سيد مرسى , الأستاذ الدكتور كلية خالد عباس , الأستاذ الدكتور ثروت فتحى كامل والدكتور مصطفى حمدى عبد المجيد بالإضافة إلى عميد الكلية.

وفى كلية التمريض فاز 5 أعضاء فى المجمع الانتخابى هم كل من الأستاذ الدكتور مهجة عبد العزيز , الأستاذ الدكتورة نجاة حبيب , الأستاذ الدكتورة عبير عادل زغلول والدكتور صفاء عبد المطلب بالإضافة إلى الأستاذة الدكتورة شادية عبد القادر حسن عميدة الكلية.