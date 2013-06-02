أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الإكثار من التدليل والعقاب يؤذى نفسية الطفل

Google+ Print
الإكثار من التدليل والعقاب يؤذى نفسية الطفل الإكثار من التدليل والعقاب يؤذى نفسية الطفل

تدليل الطفل وحصوله على ما يريد يجعله أنانيا، ويحصل على ما يريد مستعطفا أو متحايلا، ولكن بعد التحاقه بالمدرسة لا يجد ذلك، فيحاول لفت النظر إليه بجماله أو ذكائه، وإذا لم يستطع يلجأ إلى الإهمال بالواجبات، فيتعرض إلى عقاب، مما يجعله ينشأ خائفا وضعيفا وتكون شخصيته خاضعة مستسلمة، أو أن يتمرد على الأوامر ويعمل عكس يطلب منه تماما.

تقول د. نهى أبو الوفا، استشارى طب الأطفال بقصر العينى وزميل الجمعية المصرية لطب الأطفال المبتسرين، إن هناك بعض الطرق التى يجب أن يتبعها الأهل مع أطفالهم، لإيجاد طريقة للتفاهم بينهم، منذ الطفولة وليس فقط مع بداية المراهقة، بالإضافة إلى أن يضعون لهم مكانة وأهمية وذلك عن طريق أخذ مشورتهم والتعامل معهم بطيبة واحترام.

وتوضح أبو الوفا، أنه بالطبيعة لا توجد مراهقة شرسة، بل توجد مراهقة صعبة، ونحن نخلق صعوبتها، وهذا يعود أيضاً إلى شخصية المراهق، وطريقة تعامل الأهل والمجتمع معه.

وأشارت أبو الوفا إلى أن أم الأطفال ليس لديهم خبرة فى الحياة، وذلك يجعلهم أكثر انفعالا وتوترا عند تعرضهم لتجربة جديدة، فالطفل ليس لديه قواعد ترشده إلى السلوك السليم، ما يحدد سلوكياته فقط هو قوى بدائية تتمثل فى غرائزه ورغباته.

وأضافت نهى، أنه يمكن معالجة هذه الحالة عن طريق التشجيع من قبل الأهل، والإعجاب المعقول بشخصيته، وعدم الاستهزاء به، بل مشاركته فى اللعب وعدم الإكثار من معاقبته، وتحويل دافع التمرد والعنف الوجود لديه إلى الرياضة، وتعليمة أشياء جديدة منها دفعة إلى العمل الجماعى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365