ما هى طريقة الدفع بدون تنفس؟

فى بعض الأحيان، قد ترغب السيدات فى الدفع قبل أن يكون عنق الرحم قد اتسع بطريقة كاملة، فى هذه الحالة، ستطلب منك طبيبتك عدم الدفع لكى تمنحى عنق الرحم مزيداً من الوقت للاتساع، قد يكون أمراً صعب التحقيق! هذا ما أوضحه الدكتور عمرو حسن مدرس النساء والتوليد طب قصر العينى.

يمكن أن يفيدك تغيير الوضعية التى تكونين عليها، ربما بالانتقال إلى جانبك أو الركوع على أربع بحيث يكون بطنك غير مسنود إلى شىء ووضع وجنتك على الأرض. عندما يبدأ الانقباض، استنشقى على أربع دفعات قصيرة وأخرجى الهواء بسرعة ثم كررى الأمر.

كما يمكنك أيضاً تكرار جملة "يجب ألا أدفع" فى عقلك وأنت تنفخين. تنفسى بطريقة طبيعية بين الانقباضات

ولكن ماذا تفعل السيدة خلال المرحلة الأولى من الوضع.. فيعتمد الأمر على الوقت الذى قد بدأ فيه مخاضك، وماذا تفعلين فى ذلك الوقت وما تشعرين به... يساعد حفاظك على الهدوء والاسترخاء على تقدم المخاض والتعامل مع الانقباضات، لذا، افعلى كل ما يساعدك على الاسترخاء. قد يعنى ذلك مشاهدة أحد أفلامك السينمائية المفضلة، أو الاسترخاء، أو الطلب من إحدى صديقاتك أو قريباتك إمضاء بعض الوقت برفقتك. تناوبى على المشى والراحة أو خذى حماماً دافئاً لتخفيف الآلام والأوجاع... وإن أمكن، احصلى على قسط من الراحة استعداداً للمرحلة التالية... فى هذه المرحلة من المخاض، قد تشعرين بالجوع، لذا كلى واشربى إذا رغبت فى الأمر. سيساعد ذلك على الارتياح ويمنحك مجالاً للحصول على قسط من الراحة.

تعتبر المرحلة الأولى من الوضع وقتاً مناسباً لتجريب الوضعيات وتقنيات التنفس المختلفة واختبار ما إذا كانت تساعدك على التأقلم مع الانقباضات، بما أنك تشعرين بها الآن فعلاً!