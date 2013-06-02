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دراسة: تسوس الأسنان يصيب 35% من سكان العالم

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دراسة: تسوس الأسنان يصيب 35% من سكان العالم دراسة: تسوس الأسنان يصيب 35% من سكان العالم

كشف البروفيسور البريطانى واجنر مارسينس، الأستاذ بجامعة لندن، من خلال تقرير نشر مؤخراً عن معلومات جديدة وخطيرة بشأن أمراض الأسنان، وأكد أنها تصيب المليارات من الأشخاص حول العالم، وتسبب لهم مشاكل مزمنة وصعبة عند النوم أو تناول الطعام، وغالباً ما يعانون من آلام حادة.

وأشار التقرير إلى أن أمراض الفم والأسنان تصيب حوالى 3.9 مليار شخص، أى حوالى نصف سكان العالم، فيما كان تسوس الأسنان الدائمة هو المرض الأكثر شيوعا بين أكثر من 291 مرض يصيب الفم والأسنان قد رصدها التقرير، ولفت أنه يصيب حوالى 35% من سكان العالم.

وبدأ الباحثون تلك الدراسة منذ عام 2007، وأشرف عليها أكثر من 500 عالم، قاموا بتقييم وتحليل الأمراض والإصابات التى تصيب الفم والأسنان على مستوى العالم.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "Journal of Dental Research"، وذلك على الموقع الإلكترونى للدورية فى الثلاثين من شهر مايو الماضى.

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