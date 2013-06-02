مترو ماركت تفتتح ثانى فروعها بالمنصورة وثالث فروعها بالدلتا

على مساحة ألف متر تم يوم الخميس 30 مايو افتتاح فرع مترو ماركت الثانى بمدينة المنصورة، وقد حضر الافتتاح عدد من القيادات التنفيذية بالشركة، بالإضافة إلى مجموعة من الصحفيين والإعلاميين الذين أبدوا إعجابهم الشديد بالفرع الجديد، خاصة من حيث نظام ونظافة منتجات مترو المنصورة ومساحات الطرقات الواسعة والموقع المتميز بالفرع بشارع سعد زغلول بمدينة المنصورة وتحديداً ببرج المغازى.

وفرع المنصورة (2) هو الفرع رقم 47 ضمن سلسلة فروع مترو، وهو الفرع الثانى فى محافظة المنصورة، والفرع الثالث فى منطقة الدلتا، وهو يقدم أسلوبا وطريقة مترو المشهورة فى توفير جميع السلع والمنتجات تحت سقف واحد بطريقة سهلة منظمة، تجعل التسوق مهمة فعلية، وحقيقة يستمتع بها أى عميل يدخل إلى فروع مترو فى أى مكان.

ويأتى الفرع الجديد ضمن أحد التوجهات الرئيسية فى توسعات الشركة باستهداف المناطق الجديدة والمحافظات، والخروج بعيداً عن حدود محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، بما يحقق مجموعة أهداف، منها الوصول بخدمات تجارة التجزئة الحديثة إلى قطاعات وتكتلات سكانية لم تعرفها من قبل، ورفع مستوى ثقافة التسوق لديهم، وفى نفس الوقت فتح أسواق جديدة وآفاق ذات عائد مجزٍ لعمليات التوسع الجغرافى، هذا بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء المحافظات، والمساهمة فى ضخ استثمارات جديدة فيها، وتشكيل بؤر جذب لاستثمارات متنوعة ذات عائد للمجتمعات المحلية.

وهذا الفرع، وإن كان رقم 47 فى سلسلة فروع مترو ماركت، إلا أنه الفرع رقم 93 على مستوى كافة فروع السلاسل التى تملكها مجموعة شركات منصور، والتى تضم مترو ماركت وخير زمان ومينى مترو، والتى تعتبر الأذرع الثلاث التى تستخدمها المجموعة عبر خطط توسعية طموحة تسهم فى رفع الوعى الشرائى للمواطنين، وتوفير خدمات تجارة التجزئة فى أكبر مساحة جغرافية ممكنة، حيث تتجه كل سلسلة إلى القطاعات والتكتلات السكانية المناسبة لها، وما تقدمه من خدمات تجارة التجزئة وفقاً للوسيلة والأدوات التى تعمل بها كل سلسلة من هذه السلاسل الثلاث.