مسلحون يقتلون ثلاثة سائقين سوريين فى العراق

قالت السلطات العراقية إن مسلحين قتلوا ثلاثة سائقى شاحنات سوريين على طريق رئيسى يربط بين بغداد وسوريا والأردن.

وقال مسئولون بالشرطة إن مسلحين أوقفوا الشاحنات وقتلوا سائقيها وأحرقوها أثناء الهجوم الذى وقع صباح يوم الأحد قرب مدينة الرطبة فى أقصى غرب العراق.

واختطف المسلحون أيضا أربعة عراقيين فى نفس المنطقة، وفقا للشرطة.

وأكد مسئول صحى فى الرطبة استقبال ثلاث جثث، وتحدث جميع المسئولين شريطة عدم ذكر أسمائهم لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

ويتحيز السنة والشيعة فى العراق لطرفى النزاع فى الحرب السورية، حيث يميل السنة للثوار، الذى يتشكل معظمهم من السنة، فى حين يناصر الشيعة النظام المنتمى للطائفية العلوية الشيعية.

وتكافح قوات الأمن العراقية لاحتواء معظم أعمالة العنف الشرسة فى البلاد منذ انسحاب الجيش الأمريكى عام 2011.