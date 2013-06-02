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"الامتحان النهائي".. مقدمة إعلانية جديدة لفيلم Monsters University

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"الامتحان النهائي".. مقدمة إعلانية جديدة لفيلم Monsters University "الامتحان النهائي".. مقدمة إعلانية جديدة لفيلم Monsters University

كتب : عمرو عز الدين منذ 23 دقيقة

أصدرت شركة ديزني وبيكسار مقدمة إعلانية جديدة لفيلمها القادم Monsters University، الذي يعد جزءا جديدا يستغل نجاح الأول الذي عرض في 2001، Monsters Inc.

المقدمة الإعلانية جاءت بعنوان "الامتحان النهائي"، وتوضح كيف قطع "شلبي سولوفان" و"مارد وشوشني" رحلتهما ليصبحا على قمة "المخوفاتية" في شركة المرعبين المحدودة، حيث تركز على "مارد" أكثر، وتغلبه على العقبات التي وقفت في طريق حصوله على لقب "مخوفاتي".

الفيلم الذي يخرجه دان سكانلون، ويلعب بطولته الصوتية كل من بيلي كريستال وجون جودمان وستيف بيسيمي، من المقرر عرضه في الحادي والعشرين من الشهر الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي الثاني عشر من يوليو المقبل في المملكة المتحدة.

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