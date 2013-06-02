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رامى إمام ينتهي من تصوير ثلثي أحداث "العراف"

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رامى إمام ينتهي من تصوير ثلثي أحداث "العراف" رامى إمام ينتهي من تصوير ثلثي أحداث "العراف"

كتب : هند سعد الدين منذ 2 دقيقة

قال محمد زعزع المنتج الفني لمسلسل "العراف"، لـ"الوطن"، إن المخرج رامي إمام صور أمس في إحدى الفيلات بالطريق الصحراوي، مؤكدا أن المخرج انتهى من تصوير ثلثي أحداث المسلسل، وأضاف أنه لا يتبقى إلا سفريات قليلة لتصوير بعض مشاهد المسلسل في العين السخنة، حيث يسافرون إليها قريبا.

يذكر أن "العراف" بطولة عادل إمام، وحسين فهمى، ومحمد إمام، وطلعت زكريا، وزكي فطين عبدالوهاب، ورشا مهدي، وأحمد فلوكس، وتأليف يوسف معاطي، وسوف يكون تتر المسلسل عبارة عن موسيقى تصويرية لخالد حماد وإنتاج شركة "سينرجي".

وتدور أحداثه حول نصاب محترف، يخرج من السجن أثناء اندلاع ثورة يناير، ويستغل الناس، مدعيا معرفته بأمورهم، حتى أطلق عليه لقب ''العراف''، فيخدمه الحظ ليتولى مناصب قيادية في الدولة، بعد نجاحه في الانتخابات البرلمانية.

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