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أمين عام "البناء والتنمية": "تجرد" تأييد للشرعية وليست لشخص مرسي

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أمين عام "البناء والتنمية": "تجرد" تأييد للشرعية وليست لشخص مرسي أمين عام "البناء والتنمية": "تجرد" تأييد للشرعية وليست لشخص مرسي
"أبوالنصر": الحديث عن إسقاط الرئيس "هرتلة"

كتب : سهيلة حامد منذ 8 دقائق

أكد علاء أبوالنصر أمين عام البناء والتنمية، أن حملة "تجرد" جاءت لتدعم الشرعية، مشيرًا إلى أن الحملة ليست تأييدا لشخص بقدر ما هي تأييد للشرعية.

وأضاف "أبوالنصر"، في المؤتمر الصحفي المنعقد لحملة "تجرد" للإعلان عن عدد التوقيعات التي جمعتها الحملة تأييدا للرئيس محمد مرسي، أن تمرد لا يمكنها أن تسحب الثقة من مرسي، مشيرا إلى أن تمرد تريد هدم الشرعية في حين أن حملتنا تريد بناء هذه الشرعية.

كما وصف الحديث عن إسقاط الرئيس أو الانتخابات الرئاسية المبكرة، بـ"الهرتلة"، وأوضح أنه إذا حدث ذلك، لن تقوم لمصر قائمة.

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