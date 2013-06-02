مؤتمر تضامني مع "دومة" بنقابة الصحفيين قبل النطق بالحكم في قضية إهانة "مرسي"

كتب : أحمد غنيم منذ 29 دقيقة

قال محمد عبدالقدوس، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي يعقد حاليًا بنقابة الصحفيين، لإعلان تضامن القوى الثورية مع الناشط أحمد دومة، إنه إذا حصل دومة على حكم بإدانته فسيكون الحكم الأول في تاريخ السياسية المصرية بحبس أي شخص بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، مضيفا "أحمد دومة صديقي برغم الاختلافات، ولكنني ضد السياسة التنكيلية ضد نشطاء الثورة".

ويشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات العامة، على رأسهم القيادي الإخواني السابق كمال الهلباوي، وأستاذ العلوم السياسية جمال زهران، ومحمد القصاص وكيل مؤسسي حزب التيار المصري.

يذكر أن محكمة جنح طنطا حددت غدا، موعدا للنطق بالحكم في محاكمة أحمد دومة في واقعة إهانة رئيس الجمهورية.