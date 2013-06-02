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قيادي إخواني: حكم الدستورية يعني ضمنيا الاعتراف بالدستور الجديد

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قيادي إخواني: حكم الدستورية يعني ضمنيا الاعتراف بالدستور الجديد قيادي إخواني: حكم الدستورية يعني ضمنيا الاعتراف بالدستور الجديد

كتب : محمد حمدي منذ 6 دقائق

فهمى عبده

قال فهمي عبده القيادي الإخواني وعضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص مجلس الشورى دستوري بنسبة 100%؛ حيث حكمت المحكمة طبقا للمادة 230 من الدستور، وأبقت على المجلس لحين انتخاب مجلس النواب.

وقال عبده، في تصريح صحفي، إن الحكم الخاص بالجمعية التأسيسية منعدم الأثر لأن قانون تشكيل الجمعية التأسيسية تم إقراره بعد تشكيل الجمعية التأسيسية، مشيرا إلى أن الحكم الأول يعني ضمنيًّا الاعتراف بالدستور الجديد لأنها حكمت على أساسه.

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