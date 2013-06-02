صاحب دعوى بطلان "الشورى": المجلس مستمر لكن من دون صلاحيات

كتب : سهيلة حامد الأحد 02-06-2013 12:02

المحكمة الدستورية العليا

أكد المحامي عدنان الشقيري، صاحب الدعوى ضد مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن حكم المحكمة الدستورية اليوم، يعني بقاء مجلس الشورى، لكن من دون صلاحيات، لأنه ما بني على باطل فهو باطل، حسب قوله.

وقال الشقيري، في لقاء أجرته معه قناة "الجزيرة مباشر مصر" من أمام المحكمة الدستورية العليا، إن الحكم يعني أن الدستور القائم باطلا، مشيرًا إلى أنه كان يعد اغتصابا للسلطة، حسب قوله.

وأكد الشقيري، أن المحكمة الدستورية كانت أمام موقف تاريخي، اليوم، رغم ماتتعرض له من ضغوط.

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