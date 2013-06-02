علاء عبدالفتاح: "ملعون أبو الجبن.. جاي تحل التأسيسية بعد الدستور ما اتعمل واستفتينا عليه"

كتب : سهيلة حامد الأحد 02-06-2013 12:05

علاء عبدالفتاح

علّق الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، على قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون مجلس الشوري وقانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وقال: "ملعون أبو الجبن يا أخي، جاي تحل التأسيسية بعد الدستور ما اتعمل واستفتينا عليه؟ وتحل مجلس الشورى مع إيقاف التنفيذ؟ الشامخ هيفضل شامخ".

وفي تدوينة أخرى عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، قال: "يعني الشورى غير دستوري، محدش انتخبه عشان يشرع، واللي انتخبوه أصلا 6% وثلثه معينه مرسي.. وبرضه هيشرع؟".

واختتم تغريداته قائلا: "أول حاجة الناس محتاجة تعرفها عشان تفهم قانون.. ما بني على باطل فهو باطل ده مش مبدأ قانوني بالمرة، ده كلام بنقوله لبعض من باب التسالي".

أخبار متعلقة

عاجل| "الدستورية" تقضي بعدم دستورية قانون انتخاب الشورى وتأسيسية الدستور

"الوطن" تنشر نص حكم الدستورية ببطلان "الشورى" وإيقاف تنفيذه لحين انتخاب "النواب"

شوقي السيد: حكم "الدستورية" يعني بطلان الدستور.. "والشورى" يحذر عليه وضع قوانين جديدة من اليوم

الفخراني تعليقًا على عدم دستورية "التأسيسية": الجمعية باطلة وعلى مرسي تنفيذ الحكم

محسوب: حكم "الدستورية" لم يمس بقاء الشورى.. وليس له أثر على الدستور

البحيري: الشورى "باق" لحين انتخاب مجلس نواب لكن من دون أن يكون له سلطة التشريع

"الوطن" تنشر منطوق أحكام "الدستورية" في دعاوى بطلان "الشورى" و"التأسيسية" و"الطوارئ"

صاحب دعوى بطلان "الشورى": المجلس مستمر لكن من دون صلاحيات

تباين الآراء حول حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشورى في كفر الشيخ

عضو بالحرية والعدالة تعليقا على حكم "الدستورية": الدستور قائم وغير باطل

العريان: على "الشورى" إعداد قانون الانتخابات الجديد قبل انعقاد مجلس النواب

بكري: حكم "الدستورية" تاريخي.. ويجب العودة للإعلان الدستوري الصادر عن "العسكري"

"الوطن" تنشر نص حكم عدم دستورية قانون معايير انتخاب "التأسيسية" وحيثياته

أخبار متعلقة

عاجل| "الدستورية" تقضي بعدم دستورية قانون انتخاب الشورى وتأسيسية الدستور

شوقي السيد: حكم "الدستورية" يعني بطلان الدستور.. "والشورى" يحذر عليه وضع قوانين جديدة من اليوم

الفخراني تعليقًا على عدم دستورية "التأسيسية": الجمعية باطلة وعلى مرسي تنفيذ الحكم

محسوب: حكم "الدستورية" لم يمس بقاء الشورى.. وليس له أثر على الدستور

البحيري: الشورى "باق" لحين انتخاب مجلس نواب لكن من دون أن يكون له سلطة التشريع

"الوطن" تنشر منطوق أحكام "الدستورية" في دعاوى بطلان "الشورى" و"التأسيسية" و"الطوارئ"

صاحب دعوى بطلان "الشورى": المجلس مستمر لكن من دون صلاحيات

علاء عبدالفتاح: "ملعون أبو الجبن.. جاي تحل التأسيسية بعد الدستور ما اتعمل واستفتينا عليه"

تباين الآراء حول حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشورى في كفر الشيخ

"الوطن" تنشر نص حكم الدستورية ببطلان "الشورى" وإيقاف تنفيذه لحين انتخاب "النواب"

عضو بالحرية والعدالة تعليقا على حكم "الدستورية": الدستور قائم وغير باطل

العريان: على "الشورى" إعداد قانون الانتخابات الجديد قبل انعقاد مجلس النواب

بكري: حكم "الدستورية" تاريخي.. ويجب العودة للإعلان الدستوري الصادر عن "العسكري"

"الوطن" تنشر نص حكم عدم دستورية قانون معايير انتخاب "التأسيسية" وحيثياته

قراء "الوطن" بعد حكم "الدستورية": "يحيا العدل.. والمهم إنه يتنفذ"

"البرادعي": حكم الدستورية نتيجة متوقعة للفهم المتدني والبلطجة السياسية

حيثيات حكم الدستورية في حل التأسيسية: بطلان قانون الجمعية ليست له صلة بإعداد الدستور