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علاء عبدالفتاح: "ملعون أبو الجبن.. جاي تحل التأسيسية بعد الدستور ما اتعمل واستفتينا عليه"

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علاء عبدالفتاح: "ملعون أبو الجبن.. جاي تحل التأسيسية بعد الدستور ما اتعمل واستفتينا عليه" علاء عبدالفتاح: "ملعون أبو الجبن.. جاي تحل التأسيسية بعد الدستور ما اتعمل واستفتينا عليه"

كتب : سهيلة حامد الأحد 02-06-2013 12:05

علاء عبدالفتاح

علّق الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، على قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون مجلس الشوري وقانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وقال: "ملعون أبو الجبن يا أخي، جاي تحل التأسيسية بعد الدستور ما اتعمل واستفتينا عليه؟ وتحل مجلس الشورى مع إيقاف التنفيذ؟ الشامخ هيفضل شامخ".

وفي تدوينة أخرى عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، قال: "يعني الشورى غير دستوري، محدش انتخبه عشان يشرع، واللي انتخبوه أصلا 6% وثلثه معينه مرسي.. وبرضه هيشرع؟".

واختتم تغريداته قائلا: "أول حاجة الناس محتاجة تعرفها عشان تفهم قانون.. ما بني على باطل فهو باطل ده مش مبدأ قانوني بالمرة، ده كلام بنقوله لبعض من باب التسالي".

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