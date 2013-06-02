"التعليم" تكلف "دياب" بإدارة الامتحانات بدلا من "ندا".. وتؤكد: "الإدارة" كيان مؤسسي لا يتوقف على شخص

كتب : توفيق شعبان وأسماء زايد منذ 12 دقيقة

أكد الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أنه تم تكليف أحمد دياب أقدم أعضاء الإدارة العامة للامتحانات بتولي قيادة الإدارة، لحين انتهاء الأزمة الخاصة بـ"ندا"، والذي تم إيقافه عن العمل لمدة 3 شهور عن العمل بقرار من النيابة الإدارية.

وقال مسعد لـ"الوطن"، إن دياب هو أقدم أعضاء الإدارة العامة للامتحانات بعد ندا، مشيراً إلى أن لديه خبرة طويلة في العمل باالثانوية العامة، حيث كان من أكفأ أفراد فريق عمل الامتحانات الذي كونه محمود ندا.

ومن جهته، قال محمد السروجي المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الادارة العامة للامتحانات كيان مؤسسي تتكون من فريق عمل لاتمام مهام الإدارة ولا تتوقف على شخص بعينه، ووجود شخص أو غيابه لا يؤثر بالمطلق على سير المؤسسة وعلى الامتحانات، مشيرا إلى أن وزارة التعليم تحترم أحكام القضاء.

وأضاف السروجى لـ"الوطن"، أن الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام، هو المسؤول الأول عن ملف الثانوية، ويتحمل أي مسؤولية قانونية.