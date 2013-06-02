إصابة ثلاثة عسكريين تونسيين فى انفجار لغم فى جبل الشعانبى

أصيب ثلاثة عسكريين تونسيين بجروح السبت، فى انفجار لغم فى جبل الشعانبى بولاية القصرين (شمال غرب) على الحدود مع الجزائر، حيث يطارد الجيش مجموعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى زرعت ألغاماً فى المنطقة بأسرها، كما أعلنت وزارة الدفاع.

وقال العقيد مختار بن ناصر المتحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس أن "الانفجار وقع عند الساعة 18,15 (17,15 تغ) لدى مرور آلية عسكرية فوق اللغم مما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود بجروح".

من جهته قال مدير المستشفى المحلى فى القصرين صلاح عامرى لفرانس برس أن ثمانية عسكريين أصيبوا بجروح طفيفة فى الانفجار وأدخلوا المستشفى.

ومنذ ديسمبر 2012 يطارد الجيش مجموعة "إرهابية" مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى، متحصنة فى جبل الشعانبى وتضم فى صفوفها عناصر من جماعة "أنصار الشريعة" السلفية الجهادية التونسية.