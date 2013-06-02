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المتحدث باسم "الحرية والعدالة": أخطاء المعارضة أكثر من "الرئاسة"

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المتحدث باسم "الحرية والعدالة": أخطاء المعارضة أكثر من "الرئاسة" المتحدث باسم "الحرية والعدالة": أخطاء المعارضة أكثر من "الرئاسة"
أحمد رامي: استدعاء الجيش للسياسة مخالف للدستور

كتب : محمد عاشور منذ 25 دقيقة

قال الدكتور أحمد رامي، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، إن طرح مشروع قانون جديد للسطلة القضائية أمر طبيعي في ظل وجود دستور جديد للبلاد، مشيرًا إلى أنه يُحسب للنظام الحالي أنه يرجح كفة الإرادة الشعبية للمصريين من خلال مؤسساتهم الدستورية.

وأضاف رامي، خلال لقائه ببرنامج "بهدوء" مع الإعلامي عماد الدين أديب على شاشة "سي بي سي"، أن الأخطاء التي حدثت من قوى المعارضة خلال الفترة الماضية أكثر من التي حدثت من مؤسسة الرئاسة، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف تتحمل مسؤولية الوضع الذي نحن فيه الآن.

وأكد أن استدعاء القوات المسلحة للمشهد السياسي أمر ضد الدستور، ويضر بمصلحة الوطن، مضيفًا أن هناك رموزا من المعارضة طالبت باستدعاء الجيش للحياة السياسية، وتابع: "الفريق أحمد شفيق قال إن بعضهم يتواصل معه".

وقال المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، إن الكل يعلم كيف تم حل مجلس الشعب السابق بشكل مخالف للأعراف الدستورية في والعالم كله، وتابع: "محاولة صبغ الدولة بلون معين سببه انصراف المعارضة عن الحياة السياسية، ورغبتهم في عدم المشاركة"، داعيا الجميع قوى المعارضة وجميع الأحزاب إلى الجلوس معا في حوار عام حول المسائل التي تخص الأمن القومي؛ خاصة ما يحدث في سيناء وأزمة سد النهضة.

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