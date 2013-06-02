السوري "عبد الكريم حمدان" يودع "أراب أيدول".. وماجد المهندس يلهب مسرح البرنامج

كتب : فاطمة النشابي السبت 01-06-2013 23:59

شهدت حلقة برنامج "أراب أيدول"، على قناة الحياة، خروج المتسابق عبد الكريم حمدان من سوريا وذلك بعد انحصار المنافسة بينه وكل من زياد خوري من لبنان، وأحمد جمال في مصر.

وأعرب أعضاء لجنة التحكيم عن حزنهم لخروح حمدان، حيث قالت أحلام إن خروجه خسارة كبيرة للبرنامج.

كان الفنان ماجد المهندس حضر الحلقة، ووجه شكره لإدارة البرنامج لاستضافته خلال الحلقة، وأشاد بأعضاء لجنة التحكيم في البرنامج، وبنجاحتهم التي حققونها خلال مسيرتهم الفنية، وتمنى للجميع الفوز وتحقيق النجومية قائلا "شيء مهم يجب أن يعرفه المتسابقون، متعودين نرسم القمة مثلّثة ولكن في الحقيقة، القمة مسطّحة وتتّسع للجميع".

ووجه رسائل لأعضاء لجنة التحكيم فاعتبرالمهندس، الفنان راغب علامة خير مثال لكلّ الفنانين والشباب اليوم.

وقال لنانسي إنها ستترك بصمة في الفن العربي المعاصر وأغنياتها ستدخل مكتبة الموسيقى العربية، ولكن شهادته مجروحة بأم فاهد، الفنانة أحلام، سفيرة الأغنية الخليجية في العالم العربي والعالم وعبّر عن شدّة إعجابه بأغنياتها.

وعن الملحن حسن الشافعي، قال المهندس "استطعت بجدارة أن تتقاسم أضواء الشهرة والنجومية مع النجوم الآخرين في البرنامج، وأنت لا تقل عنهم شهرةً وتميّز"، وأثنى على أعماله الموسيقية المتنوّعة.

شهدت الحلقة بكاء الحضور وبعض أعضاء لجنة التحكيم، وذلك أثناء تادية المهندس لأغنية "أنا حنّيت" كان التأثر بدا واضحاً على كل من أحلام ونانسي عجرم اللتان بكتا وحاولتا جاهداً حبس دموعهما خلال غناء المهندس ولكنّهما فشلتا أمام رومانسيّته.

كانت حلقة الأمس شهدت مفاجأة بغناء المتسابقين في شكل دويتو؛ حيث غنت سلمى رشيد مع محمد عساف، وفرح يوسف مع زياد خوري، بينما قدم كل من أحمد جمال وبرواز حسين وعبد الكريم حمدان فقرة واحدة.

كان ضيف الحلقة هو الفنان الشاب خالد، والذي اختار أن يستهل إطلالته في حلقة الأمس، بأغنية C’est La Vie التي ألهبت الجمهور الحاضر داخل الاستديو، وقد رافقه عدد من الراقصين الذين ارتدوا ألوان مرحة، وكانت أحلام قد باركت له على المولود الجديد، فهو والد للمرّة الخامسة.