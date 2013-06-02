والد الناشط "أحمد بيكو": ابني وزملاؤه تعرضوا للتعذيب أثناء نقلهم من مقر محاكمتهم لـ"طرة"

سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد "الداخلية" بما حدث لانتهاكات لابني

كتب : محمد شنح منذ 18 دقيقة

في إطار العنف الموجه ضد النشطاء السياسين من قِبل وزارة الداخلية، روى والد الناشط أحمد بيكو، المتهم بحيازة أسلحة نارية مع الناشط حمادة المصري وآخرين في نفس القضية، أنه عندما زار نجله في سجن استقبال طرة صباح اليوم، وجده في حالة سيئة، ولديه كسر في قدمه اليمنى، إثر تعذيب قوات الأمن له أثناء نقله هو وزملاؤه من مقر محاكمته في التجمع الخامس في جلسة 29 مايو الماضي، حيث حدثت مشاجرة بينهم وبين متهمين من السويس محبوسين على ذمة قضية أخرى، ففضت قوات الأمن الاشتباك بالاعتداء عليهم ونقلهم بإصابتهم إلى مقر احتجازهم بسجن طرة.

وقال حمدي، والد الناشط أحمد بيكو، في تصريح لـ"الوطن"، إن زميله عمرو الفلسطيني، تعرض لكسر في أحد أضلاعه، وزميله أحمد البلبيسي، تعرض لنزيف نتيجة لثقب بالأذن الوسطى، وهم في حالة سيئة الآن، مشيراً إلى أنه تم نقلهم لمستشفى بالتجمع الخامس لعلاجهم، وعندما قرروا عمل محضر بالواقعة تم تهديدهم من قِبل قوات الأمن بأنهم سيتم توجيه التهم إليهم بالاعتداء على السلطات ومحاولة الهروب أثناء ترحيلهم من المحاكمة.

وفي نفس السياق، أكد الناشط حمادة المصري، والمتهم مع النشطاء الثلاثة في نفس القضية أقوال والد أحمد بيكو، وقال إنه أثناء نقل زملائه في نفس القضية إلى سجن استقبال طرة تعرضوا للضرب والإهانات من قِبل مجندي الأمن المركزي، وأنهم نقلوا إلى محبسهم بتلك الإصابات، وهم في حالة صحية سيئة الآن، وتم التواصل مع عدد من المحامين بمنظمات المجتمع المدني لمتابعة حالتهم، وتقديم بلاغ بما حدث معهم.

وفي نفس السياق، قال والد أحمد بيكو، إنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام غدا ضد وزارة الداخلية بما حدث من انتهاكات ضد نجله، ويتضامن معه في بلاغه عدد من منظمات المجتمع المدني.