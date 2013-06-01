الجزائر تعفي 407 منتجات مصرية وعربية من الجمارك لتسهيل دخولها الأسواق

كتب : أ ش أ منذ 16 دقيقة

وافقت الحكومة الجزائرية على إعفاء 407 منتجات مصرية وعربية لدخول أسواقها بدون جمارك لتخفض بذلك القائمة السلبية التي وضعتها للسلع الممنوع دخولها إلى أراضيها بدون جمارك من 1260 منتجا إلى 853 سلعة.

وقال الوزير المفوض حمدي درديري مدير المكتب التجاري بالجزائر، إن تلك النتائج الإيجابية جاءت بعد مباحثات شاقة مع السلطات الجزائرية خاصة فى الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء المصري هشام قنديل مؤخرا إلى الجزائر.

وأضاف درديري في تصريحات صحفية للوفد الإعلامي المصري بالجزائر على هامش تغطية فعاليات المعرض الدولي للجزائر، والذي تشارك فيه 20 شركة مصرية أن أهم المنتجات التي تشملها قائمة الإعفاء من السلع المصرية هي المنتجات الغذائية والهندسية والإلكترونية.

وأشار إلى أن تسهيل دخول تلك المنتجات إلى السوق الجزائري سيعمل على تعزيز حركة التبادل التجارى والنشاط الخدمى بين البلدين ، خاصة فى مجالات النقل والسياحة والبنوك والتأمين.

وكشف درديرى أن الحكومتين المصرية والجزائرية يدرسان حاليا تنظيم معرض ضخم خاص بالمنتجات المصرية، وذلك على مساحة تتراوح ما بين 2000 إلى 3 آلاف متر مربع بمدينة وهران أكبر المدن الجزائرية، مضيفا أنه من المقرر إقامة المعرض خلال شهر سبتمبر المقبل.